Eat local Aruba Restaurant Month: Probecha di menu cu prijs special na Aquarius, Fresco y LG Smith’s Steak & Chop House

Cuminsando riba dia prome di october proximo lo tin prijs special en conexion cu ‘Eat Local Aruba’. E luna gastronomico tur aña di nobo ta masha popular, ta p’esey mes reservacion ta altamente recomenda. Ta ofrece platonan local na un ‘fixed price’! Renaissance Aruba Resort & Casino ta bolbe join Aruba Restaurant Month; esaki ta e luna perfecto pa disfruta di un plato na Aquarius y L.G. Smith’s Steak & Chop House situa den Renaissance Mall of Fresco Restaurant situa na Renaissance Ocean Suites.

Fresco Restaurant lo bay tin un ‘3 course menu’ ‘Crioyo’ pa solamente $30.

Disfruta di e.o un Arubian seafood chowder sirbi cu pan bati y pica di papaya, un dushi carni stoba of un pisca prepara netamente Arubiano cu su banana hasa y saus crioyo. Tambe, tin e Petto di pollo ai quattro formaggi, cu ta un galiña yena cu 4 diferente tipo di keshi y corona cu un saus di marinara combina cu mashed potatoe. Cada menu a wordo crea cu dedicacion percurando asina p’un menu varia y na gusto di un y tur.

Aquarius tambe lo ofrece un dinner buffet pa solamente $30 cu lo consisti di un sopi di dia, sushi station, salad buffet, shrimp bowl, e ‘catch of the day’ cu su acostumbrado funchi, un seleccion amplio di salada y por ultimo un ‘Dessert Buffet’ prepara tur dia fresh na Aquarius su pastry shop.

Pa dinner un tiki mas elegante, pero cu un prijs special, L.G. Smith’s Steak & Chop House a prepara un menu consistiendo di opcionnan den aperitivo for di shrimps chowder, corn smokey bacon pa pork belly y mas. Como plato principal por scoge entre cabrito stoba cu funchi of grilled chicken y tambe e catch of the day!

Por ultimo disfruta un bolo di ponche crema tradicional of e tan gusta cheesecake -como dessert. E ‘three course’ dinner aki lo bay pa e prijs special di $40.

Meta di e luna culinario ta pa mas hopi hende experencia restaurantnan local. Renaissance Aruba Resort & Casino ta invita Aruba pa haci uzo di e ‘Eat Local Aruba’ special; tur tres restaurant ta participante oficial di Aruba Restaurant Month.

Mirando e exito di aña pasa, ta recomenda pa haci reservacion trempan yamando 523-6115.