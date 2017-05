Edgard Vrolijk di MEP: Educacion mester ta un prioridad den e proximo gobernacion

Como educador nos ta haci lo maximo pa nos hobennan por tin un carera escolar exitoso. Cada educador ta orguyoso ora e wak con su ex alumnonan ta gradua y bira hobennan cu un bon futuro nan dilanti. Tambe como docente nos ta experencia cu nos ex alumnonan tambe ta dropout di scol y otronan lamentablemente ta coy e caminda robes.

E grupo di hobennan cu ta gradua y bay studia afo, ta un grupo relativamente chikito cu ta bolbe nan pais. No cu nan no kier bolbe mas, pero mas bien nos mesun pais ta core cu nan. Nos no por ofrece nan un trabao ora cu e hoben aki solicita tur caminda y como contesta nan ta haya cu nan ta demasiado cualifica, anto e hobennan aki ta sinti nan mes humiya debi cu nan a studia pa ta e mihor, pero awor no mester di nan den nan mesun pais debi cu nan ta demasiado capacita, segun Edgard Vrolijk,

Evaluacion di normanan

Un otro grupo ta ser duna fiansa pa studia den nos region pero ora nan bin bek nan no por traha debi cu nan diploma no ta ser reconoci. Un otro peso ta e pago di fiansa cu ta ekivalente na un fiansa pa cas cu ta stroba nan desaroyo.

Hopi hoben no ta caba scol secundario debi na diferente factor cu ta core den problemanan social, interes pa scol y nos sistema escolar tambe ta conduci na dropouts.

Sigur mester bay evalua nos normanan y sigur e fase di klas 3 pa examenklas mester ser revisa. Y sigur nos tin di evalua e curiculo di scolnan secundario den bista cu e hobennan di awe no ta esnan di pasado y nan interes pa studia ta otro y kisas nos tin di adapta enseñansa na e hoben p’asina e por tin mas posibilidad di gradua, Vrolijk ta splica.

Mester reorganisa enseñansa

Nos falta di variacion den estudionan MBO/HBO tambe ta resalta na e pais aki.

Hopi hoben ta bay EPI pero na caminda ta stop debi cu nan no a gusta esaki y pafo no tin mas opcion MBO cu nan por sigui. Hopi biaha ta opta pa bai busca un trabao.

Hobennan cu no a caba scol secundario y cu a realisa cu nan mester por bay caba esaki ta ser limita. Antes staatsexamen tabata hustamente pa e hobennan aki pa yuda nan haya un di dos oportunidad di por logra gradua, awendia esaki a bira demasiado caro y ki mas a resta eyfo pa un hoben por caba un educacion secundario?

Un proximo gobernacion tin e tarea dificil di reorganisa enseñansa den su totalidad.

Tin di cuminsa revisa tur norma riba tur nivel, mester evalua scolnan piloto multilingual pa wak si tin di amplia di inmediato, tin di bay hinca placa pa tin tur personal disponibel pa garantisa mehoracion di calidad di enseñansa den tur nivel di enseñansa, mester inverti sigur den tecnologia y tambe mehoracion di infrastructura unda cu awendia ainda tin scolnan sin airco y cu den e temponan aki ta un necesidad y no un luho, Vrolijk ta mustra.

Curashi

Mester diversifica nos educacion prinicipalmente MBO/HBO/WO (Un Universidad nobo cu tur facilidad y espacio pa por amplia nos estudionan HBO/WO), percura pa resolve e problematica di hobennan cu ta studia den region, percura pa haci atractivo pa nos hobennan pa nan bin bek nan pais, tin di pensa den direccion di dispensacion despues di un cantidad di aña di pago di fiansa y garantisa nan empleo (revision di ley laboral ta hopi importante) y sigur nos tin di crea posibilidadnan pa esnan cu ta dropout por haya e oportunidad di por sigui studia sea ta estudionan online of crea posibilidad di estudio mas cerca den barionan y sigur baha e tarifa di staatsexamen asina nan por sigui desaroya nan mes, segun Vrolijk.

Pa trece cambionan grandi den enseñansa mester tin curashi. Awo ta e momento debi cu pa hopi aña enseñansa a ser neglisha y no a ser inverti manera debe ser y awendia nos ta cosecha e frutonan di un educacion deficiente.

P’esey den e proximo gobernacion educacion mester ta un prioridad unda cu mester bin cu cambionan importante y inversionnan pa garantisa calidad y mas posibilidad di estudio aki mes pero sigur tambe mester inverti den nos cuerpo di docentenan cu lo bay hunga un rol importante den e cambio nos dilanti, Edgard Vrolijk di MEP a conclui.