Edgard Vrolijk di MEP: Educacion ta e yabi pa progreso di un pais

Na Aruba a yega e momento pa nos pone enseñansa como prioridad. Hopi cambio mester ser haci pa por garantisa cu enseñansa lo conoce mehoracion, pero siguramente mester haci inversionnan den hopi areanan di enseñansa pa nos por garantisa nos hobennan y tambe nos siguiente generacionnan cu nan lo conoce un enseñansa inovativo, pero sigur uno di calidad.

Si nos kier cuminsa trece cambio real den educacion nos tin di duna contenido na derecho di tur mucha pa tin derecho riba enseñansa. Cada mucha rib’e pida baranca aki tin derecho riba igualdad den enseñansa. Nos no por acepta mas den un proximo gobernacion pa tin discrepancia den enseñansa. No por acepta mas pa tin discriminacion den tiponan di enseñansa pasobra esaki lo ta un kiebro grandi riba derecho di cada mucha riba enseñansa di calidad, segun Edgard Vrolijk.

Inovacion den enseñansa

Den un proximo gobernacion mester inverti den e actornan adecuado, pa cuminsa den enseñansa preparatorio y sigui pa enseñansa primario y secundario.

Banda di esaki, nos tin cu cuminsa trece inovacion den enseñansa pa adapta na nos hobennan nan interes, pero sigur pa nos por bay pa locual ta globalisacion.

Pa por compronde miho ki nos kiermen y sigur pa loke ta derecho riba enseñansa igual mi lo duna e siguiente ehempel: Nos no por topa un scol caminda un docente tin na su disposicion, Guia Interno, Remedial Teacher, Leesbegeleider, trahado social, asistente, hende pa haci copia, werkster durante dia completo, klas cu airco, cada klas cu nan mesun smart television y di otro banda bo ta drenta un otro scol basico y bo ta topa un docente cu su mes ta e werkster, e mes ta asistente, remedial teacher, trahado social, e mes ta e persona cu ta copia y trahando den un calor insoportabel cu 30 mucha.

E maestro aki ta haci su maximo esfuerso, pero ki mas por pidi di dje? Siguramente esaki ta un muestra unda ta trapa derecho di cada mucha riba enseñansa igual y tambe ta un muestra di falta di cuido p’e docente cu tin di bay te 65 aña, Vrolijk ta splica.

Mester di mas inversion

Nos sa cu e abismo ta grandi pero nos tin di cuminsa un caminda a corto plaso pa yuda nos hobennan den nan formacion y alabez crea un ayudo p’e docentenan. Nos tin di bay inverti pa habri e posibilidad riba nivel MBO pa nos por tin asistente pedagogico pa kleuter y scolnan basico, klasnan 1 y 2.

Banda di esaki, nos tin di percura pa Remedial Teacher y leesbegeleider na scolnan y nos por haci uzo di pensionadonan, mientras cu ta busca a largo plaso pa tin hende di mesun scol pa haci esaki. Nos tin di pone werkster pa dia completo na scolnan y sigur mehora nan situacion di trabou y nan salario. Y nos tin di bay actualisa nos curiculo, crea mas inovacion den enseñansa y prepara nos docentenan cu cursonan p’e cambionan aki.

Y nos tin di bay percura tambe pa drecha e structura salarial di nos cuerpo di docentenan. Den bista di problemanan social creciente nos tin di bay percura pa mas asistencia social na scolnan unda por atende di biaha cu problemanan y garantisa proteccion na nos cuerpo di docentenan, Vrolijk ta mustra.

Evaluacion di normanan

A largo plaso nos tin di percura pa mehora e infrastructura y percura na un manera responsabel y cu no lo mester cay riba costo di nos mayornan pa tin airco den cada klas.

Mester bay evalua nos normanan di bay over. Paso den un era moderno nos no por permiti mas pa un mucha keda sinta pa ‘tiende punten’ y sigur den scolnan secundario na momento di scoge pa un pakete e normanan aki no por stroba e hoben, paso no ta tur hende por cu cierto materianan y no por stroba e desaroyo di nos hoben y sigur nos tin di haci lo miho posibel p’e hobennan caba scol y pa impedi pa tin mas dropouts na scol, Vrolijk ta conclui.