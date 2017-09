Editorial! Un proceso electoral sin alternativa concreto y hustifica, Pa: Victor (Toko) Winklaar

Dentro di algun ora pueblo di Aruba lo bay urna electoral, p’asina eligi e proximo Gobierno p’e periodo di 2017 te cu 2021 caminda manera semper tin trabounan grandi pa haci y pa cumpli cu nan.

Analisando henter e campaña electoral cu a start sali for di dia prome di januari di e aña aki, tin cu conclui cu ta un di e campañanan mas trankilo cu nos isla a yega di conoce, cu poco acto di violencia of destruccion di propiedad di otro.

Realmente impresionante tabata comportacion di nos pueblo votador, cu pa gran parti a respeta decision di otronan di haci uzo di nan derecho pa sostene e organisacion politico di nan gusto.

Den e arena politico mes, tin cu conclui lamentablemente e ausencia di respet cerca di otro y cu sigur ta muestra di mal ehempel pa nos pueblo, pa nos hobennan cual a sosode den un forma impresionante.

Partidonan politico a haci mas tanto uzo di rednan social pa trata di haya mas tanto sostenedor posibel, pero den hopi caso ta di lamenta e forma con a manipula cu rednan social, creando cantidad di “fake account” pa sconde insulto tras di insulto contra partido y politiconan rival.

Loke a haci e tipo di actonan aki ainda mas lamentabel y serio t’e hecho cu ningun partido a bin dilanti y prohibi nan sostenedornan di presta nan mes pa haci e tipo actonan aki.

Un total di 9 partido a logra di haya sosten pa participa n’e proceso electoral di mañan, caminda dos di nan, esta PPA y UPP a dicidi di uni riba un solo lista cu ta pone cu pueblo tin 8 partido pa scoge su representante den e proximo periodo di gobernacion.

Di e total di 8 lista aki tin cu menciona cu solamente 3 partido a logra di presenta un lista completo, esta cu 29 candidato cu ta AVP, MEP y POR, mientras cu ningun otro partido a logra di haya suficiente candidato politico pa subi nan lista den representacion di nos pueblo.

Aki ta lanta e prome pregunta riba intencion di e organisacionnan politico aki, kico ta nan expectativa p’e proceso electoral di mañan ya cu mayoria di nan a papia di cambio den gobernacion, a papia di un vision nobo, pero realmente no tin suficiente experto politico riba nan lista pa carga e tipo di responsabilidad nan aki.

Solamente dos partido a logra di presenta y publica nan programa di gobernacion p’e periodo nos dilanti cu tabata partido AVP y POR, mientras cu partido MEP t’e siman aki numa a informa cu e lo tin su programa di gobernacion riba e website di e partido geel, pero cu no ta duna informacionnan concreto di e cambionan sin miedo cu e partido ta papia di dje.

Representantenan di otro partidonan a bay debate politico di Camara di Comercio, a papia eyden di un vision nobo, a papia di cambionan cu nan ta kere mester bin, pero nunca a presenta algo concreto di e visionnan aki na pueblo.

E falta di seriedad y responsabilidad di algun di e partidonan cu ta participando den e proceso electoral di mañan ta keda demostra tambe n’e hecho cu apesar di 4 aña cu tabatin pa prepara pa e proceso electoral di 2017, ningun a haci estudio of a tuma tempo pa prepara nan mes pa bira gobernantenan serio manera esaki ta exigi.

Hopi di e 8 partidonan politico cu ta participa mañan den e eleccion aki practicamente a cuminsa hinca un plan of mas mihor bisa, nan idea politico den otro dos pa tres luna pasa y ora cu scucha resultado di hopi di nan bishita nan na cas, nan ta papia cu pueblo lo ta fada cu Gobierno berde y Gobierno geel.

Sinembargo nan mes no a logra mustra seriedad necesario pa pueblo por confia nan cu responsabilidad gubernamental y nan speransa ta poni n’e hecho cu nan lo kier ta parti di un Gobierno di coalicion y nada mas.

Pa loke por constata di e campaña electoral cu awe ta termina pa culmina den eleccion di mañan, tin cu conclui cu no tin un alternativa nobo y mihor cu loke e dos Gobierno di AVP a ehecuta den ultimo 8 aña.

Partido POR cu a presenta su mes como un alternativa nobo no a mustra esaki den e proceso electoral y e partido no por a libra su mes como partido nobo, di a distancia su mes for di e politico tradicional cu ya tabata existi caba, sigur ora cu presencia di e prome tres candidatonan riba e lista blau.

Partido MEP a confia cu e lo por a bolter e opinion di e pueblo votador, pero a insisti demasiado riba argumentonan sin base, purbando continuamente pa atacha credibilidad di un Gobierno cu pueblo a duna un sosten historico den eleccion di 2013.

Ta bin acerca cu partido MEP a presenta un lista di candidato cu practicamente ta un di esnan mas debil desde su fundacion cu hopi candidato cu reputacion controversial y cu hopi duda riba e vision concreto di e partido aki.

AVP ta bay sigui como e partido mas grandi di Aruba y a converti nan mes den e optimismo di hopi votador despues di a mira desaroyonan politico menos positivo den e ultimo aña aki.

E partido a perde Otmar Oduber, kende a dicidi di kibra cu e partido di cual e tabata miembro pa 27 aña, sigui cu e decision di Michelle Hooyboer Winklaar, di retira for di politica y tambe e investigacion cu a bin ta tumando lugar den cual Paul Croes ta envolvi.

Sinembargo e partido ta sigui mustra fuerte, cu gran sosten di pueblo y caminda e pregunta mas grandi cu tin relaciona cu AVP, lo t’e cantidad di asiento cu e partido lo wordo otorga dor di pueblo un biaha mas.

Hecho ta cu AVP lo marca historia politico unico mañan dor di converti su mes den e prome partido politico di Aruba cu ta haya tres mandato for di pueblo pa goberna e pais, cual confiansa a ser logra a base di un gobernacion hopi dirigi pa drecha e nivel di bida di henter pueblo.

Pa termina ta na su lugar pa menciona cu Ministerio Publico di Aruba, practicamente a envolve su mes den e proceso electoral aki cu e investigacion contra di Minister Paul Croes caminda ainda no tin mucho claridad den esaki ki rumbo e ta bayendo.

Hecho ta cu Ministerio Publico ta tumando mas tempo cu normal pa presenta e acusacionnan contra di politico envolvi, mientras cu nos compara e caso aki cu esun di Gerrit Schotte na Corsou, kende a keda dos siman deteni, caminda autoridadnan tabatin pruebanan concreto y ya caba e politico a wordo haya culpabel den Corte di Husticia di Prome Instancia, den Corte Superior, pero awor el a dicidi di bay Corte di Casacion y tur e tempo ey Schotte ta canando liber, mientras cu autoridadnan di Corsou tabata investigando y procesando e carganan contra di dje.

‘Bewust of onbewust’ tin cu bisa cu Ministerio Publico di Aruba a haya su mes meti den e proceso electoral, hungando cu rol politico cu sin duda no ta cuadra cu su rol den comunidad.

Nos pronostico ta: AVP 10 + 1 = 11, MEP 7 + 1 = 8 y POR 2 + 1 = 3. Tur e + 1, ta posibel restzetel.