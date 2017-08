Edjean Semeleer a uni na E Forsa Nobo, POR: “Ta e cambio cu bo kier mira riba bo pais”

Durante discurso di lansamento di candidato di POR Edjean Semeleer el a duna splicacion amplio pakico el a tuma e decision aki awo. Publico presente a ricibi Edjean den forma hopi caluroso.

“Politica semper a fascinami y desde un edad hopi hoben mi tabata convenci cu e cambionan fundamental cu mi ta ahela di mira y e cambionan cu e pais aki ta merece ta dor di drenta politica mi por logranan”, el a inicia ta bisa.

E hoben ta conta cu ,“Den eleccionnan anterior tambe mi a wordo acerca pa subi lista politico pero semper mi a bisa cu ainda no, sinembargo e aña aki a bisa cu a bira tempo pa mi ta e cambio cu mi kier mira rib’e pais.”

Pakico partido POR

Den su discurso, Edjean ta splica, “Nos tur ta di acuerdo cu e pais aki mester un cambio real y progreso real pa nos hendenan. For di momento cu mi a lesa e Plan di Accion di e partido aki, mi tabata convenci cu aki ta mi cas. Mi tabata convenci cu e vision di e partido aki cual ta: cu nan ta para pa “adelanto y oportunidad pa un y tur sin excepcion di ningun hende”.

E partido aki ta pone arte y cultura na e luga cu e merece. E partido aki lo para banda di tur entrepreneur local cu kier inverti y lanta nan propio negoshi, cual proceso actualmente no ta facil. E partido aki su posicion riba derecho y igualdad pa tur ciudadano rib’e isla ta un posicion firme y fuerte.

Partido POR a pone como obligacion pa su mes pa abo como votador riba un forma consistente por vocifera bo anhelo, deseo y/of inkietudnan. Esakinan y hopi otro motibonan mas ta loke ta haci cu ami y hopi otro hendenan mas ta sinti nos mes identifica cu partido POR.

Nos tur a fada di ta na banda y nos tur a busca y a haya e curashi di uni nos mes na politica, nos kier sirbi nos pueblo y pone nos interesnan personal un banda.

Partido POR ta pone enfoke sumamente importante riba un elemento importante cu no tur ora hende ta papia riba dje “e ser humano”. Sin e ser humano no tin finansa, no tin politica y tampoco un pais.

Mi proposito semper tabata pa haci mundo un miho luga pa biba den dje y pa aporta na un forma consistente na progreso di nos pais. Aruba mester un cambio den e forma di hiba politica y esaki ta e aña cu e cambio ey lo cuminsa.” Tabata palabranan di Edjean Semeleer.