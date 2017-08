Edjean Semeleer debutando como politico riba lista di POR: “Mi lo no pospone mas, mi pais merece un cambio”

“Mi lo no pospone mas”, asina e hoben adulto Edjean Semeleer a laga sa ora cu a wordo puntra con bin el a subi lista politico e biaha aki. T’asina cu Edjean Semeleer a wordo pidi dor di varios partido durante periodonan anterior pa subi lista politico, pero semper su respuesta tabata “Ainda no”, awel esaki segun Edjean t’e aña.

Riba e pregunta con bin partido POR, el a contesta cu serca POR e ta sinti su mes mas na cas mirando e profesionalismo, e plan di salida y tambe pa kico e partido ta para pe.

Pa Edjean Semeleer, e debate di Millennials a dune aun mas motibo mirando reaccionnan cu e tabata haya for di no solamente Millennials pero tambe for di personanan di mas edad respect politica na Aruba.

Mirando cu Edjean Semeleer no ta desconosi den nos comunidad, no a straña nos cu e lo ta bogando pa eleva nos cultura, herencia cultural y tambe e parti di cultural entrepreneurship unda cu segun Edjean Semeleer cu e si ta di pensamento cu su ideologianan cu cultura y arte por trece mas ingreso den caha di Gobierno si acaso wordo planea, ehecuta y maneha corectamente.

Segun Edjean Semeleer, ta hopi por wordo haci, pero ta nos mesun hendenan t’esnan cu lo tin cu contribui tambe ora cu ta toca nan nan parti, esta ora di paga nan debernan p’asina Gobierno por sigui haci e inversionnan necesario.

Nos ta sigur cu nos lo por conta cu un persona manera Edjean, mirando no solamente e parti artistico, pero tambe e parti cu e como persona a experencia siendo comerciante, esta entrepreneur.

“Mi a sa di experencia diferente faceta den mi bida unda cu mi tambe a experencia triunfo, bon experiencia, experiencianan menos mucho bon y tambe caida, pero asina mes tur dia ta lanta y ta pensa con mas e por haci pa hiba su isla dilanti”.

Nos ta desea Edjean Semeleer tur clase di exito den e hazaña nobo den su bida y ta spera cu e lo por haya su debido apoyo di no solamente di su fanaticonan, pero tambe di Aruba henter.