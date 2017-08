Awe nos kier a manda palabra di pabien p’e candidato nr. 25 riba e lista di Partido di Pueblo Arubano, AVP cu ta Eduard (Edu) Vos, kende awe ta cumpliendo un aña mas di bida.

Edu masha pabien di parti di bo casa, bo dos prinsesnan, bo mama, bo ruman muher, demas famia sin lubida di TEAM VOS y tur bo votadornan.

Pabien Edu y nos lo pasa awetardi despues di 5 or na cas di partido VOS na Eagle pa nos brinda hunto cubo. Pabien Edu Vos.