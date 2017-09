El a desmenti cu tabatin un asercamento cu otro partido – Mike Eman a anuncia su retiro berdad, pero lo no laga e partido sin un lider

Awe consultanan ta cuminsa y Mike Eman no ta interesa pa bira Informador/Formador

“Mi ta pidi tur hende keda calmo tocante e situacion politico cu nos ta pasando aden. Mi ta lider ainda y simplemente mi ta bay start un proceso pa eligi un lider nobo “den futuro”. Mi no ta retira di biaha. Mientrastanto mi lo guia e partido.

Mi ta pidi tur hende pa cana cabez na halto pasobra nos a gana, nos t’e partido cu mas voto, pero no a haya e mayoria manera mi a desea”, na palabra Mike Eman.

Diabierne anochi, despues cu e resultado tabata mas o menos conoci, Mike Eman a presenta na cas di partido, nada contento y di biaha a anuncia di lo retira.

Hopi hende a tum’e na malo. Pasobra na Cas di Partido e anochi ey, no tabata e lugar pa anuncia su retiro. E mester a por a demostra mas respet pa su coleganan candidato.

Ta nan t’e prome yama pa tende di su retiro, pero no asina ey.

Pesey ayera Mike Eman tabata completamente otro persona, ora cu el a haci e declaracion aki, y a ripiti su frase: “Mi lo no descansa, te ora cu mi wak e pueblo aki feliz”, y laga sa di cuminsa e proceso pa haya un lider nobo, pero e lo keda para na banda pa guia e lider nobo aki. AVP a cuminsa caba na rehubenece su lista y e hobennan tin masha calidad pa bira lider di AVP.

Maske Mike Eman no kier menciona kende t’e candidato potencial, ya caba por tende nomber di Richard Arends como e futuro lider di AVP.

“Oportunistanan kier goberna, pero formacion lo bay ta hopi dificil. Nos ta keto bay e partido mas grandi di Aruba. Apesar di ta den Gobierno Prome Minister, mi a bay solamente 400 voto atras, mientras Evelyn a crece cu 200 voto so. Marisol, Andin y Otmar t’e gran perdedonan. Nan tur a bay atras cu respectivamente, 1000, 2000 y 3200 voto. Esey nifica cu POR a keda rechaza. Esey pueblo a dicta.

COALICION

Forma coalicion di e forma aki, ta disrespectful pa pueblo. Esey t’e mensahe cu nos tin cu sali cune pafo y pone nan compronde cu AVP no ta entrega facilmente. Nos ta mas duro cu cara na laira. Nos a gana y tin Mike Eman pa rato. The game ain’t over. Por tin eleccion dentro di 3, 6 luna, of hasta aki 4 aña, pero AVP ta cuminsa traha for di awor”

Den fin di siman tabatin rumor ta core cu tabatin asercamento entre Otmar Oduber y Richard Arends, pa studia si tin posibilidad pa AVP y POR haya otro pa forma un Gobierno nobo. Pero aparentemente Otmar Oduber a bin cu algun condicion manera e.o. e no kier traha cu 4 Minister di actual Gabinete.

Poniendo esaki como condicion pa AVP, di biaha a surgi e remarke: “Ta kico Otmar ta kere cu e ta p’e bin dicta den AVP”.

Mike Eman mes a laga sa cu for di diabierne anochi POR y MEP y eventualmente RED a expresa di no kier traha cu AVP. Mensahe cla, cu ta motibo mes, ni si maske cu Gobernador nombra Mike Eman como Informador, e lo no acepta esaki, pasobra reuni cu e partidonan ey lo ta perdemento di tempo.

Awe oficialmente Gobernador ta cuminsa cu e proceso di consulta pa por ta pa fin di siman awor Aruba sa kende ta Informador, pero for di awor Mike Eman a laga sa di no ta interesa den esaki y lo cuminsa cu su proceso pa haya un lider nobo pa AVP.