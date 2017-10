Empleadonan di N.V. Elmar mihor informa riba futuro di e compania A garantisa cu no lo forsa ningun empleado pa acepta pakete di retiro

Diamars mainta 8:00am a cuminsa un reunion pa empleadonan cu ta traha di acuerdo cu e contracto colectivo (CAO) na N.V. Elmar, den un esfuerso pa comparti e maneho y vision di e compania.

E empleadonan a ricibi tur informacion riba e proceso andando di “herinrichting” di tarea y funcionnan, mara na servicionan cu ta ofrece cliente.

Ing. Robert Henriquez, Director di N.V. Elmar a conta despues cu e reunion a bay bon, un poco rumoerig na cuminsamento, pero manera cu e presentacion a cuminsa el a bay bon.

Durante e mainta a splica e empleadonan e trayecto cu a cana prome cu a yega n’e structura nobo, con lo sigui dilanti awor, a comparti detayenan di e protocol social cu a entrega na sindicato dos siman pasa y awor ta sigui cu e plan di sigui suministra informacion y contesta pregunta di empleadonan.

Mester menciona cu lamentablemente na cierto momento dor di no a busca e informacion corecto a haci uzo di e oportunidad pa mal informa e empleadonan y crea un sentido di panico of te hasta malcontento riba un mentira cu lo kita hende for di trabou.

Asina cu a aclarea e punto y a sigura e empleadonan cu den e protocol social e parti ey ta bon salvaguardia di basta tempo caba, e emocionnan a baha y a compronde e vision mihor.

Gerencia no a sali mesora pa splica e situacion debi cu e compania a pasa un rato den un momento di duda riba cual sindicato(nan) lo representa trahadonan den e CAO.

Awor cu tin mihor claridad y cu a presenta a protocol n’e sindicato en cuestion, awor a opta pa topa directamente cu e empleadonan mes pa nan scucha di e plannan for di nan doño di trabou mes.

Tabatin varios pregunta for di sala cual a wordo contesta. Gerencia di N.V. Elmar ta convenci cu lo mester sigui tene tipo di sesionnan asina di informacion pa por sigura cu empleadonan ta bon na altura di e plannan di e compania y e vision pa futuro.

N.V. ELMAR ta bay celebra 67 aña di existencia na november 2017 y ta conta cu un total di 165 empleado den servicio directo di e compania. Siendo nos compania nacional distribuido di coriente, N.V. ELMAR ta inverti alrededor di 20 miyon florin tur aña den mantencion y actualisacion di su red di electricidad. Cu lansamento di servicio y productonan nobo, ta demostra cu no ta dedica atencion solamente na aspectonan tecnico y di infrastructura, sino tambe na e nivel di servicio eficiente y moderno cu ta brinda clientenan diariamente.