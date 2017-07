Entrada Hudicial di ayera madruga a produci Un total di 49 persona indocumenta a keda deteni

Por papia aki claramente di traficacion di hende

Ayera den oranan di madruga, pa ser exacto rond di 5 or di madruga, Fiscal di Ministerio Publico, a acompaña varios unidad policial pa haci un entrada hudicial den un cas na Uruguaystraat 4.

Di acuerdo cu nos fuentenan, Polis tabata en busca di droga y arma di candela, pero no a haya nada den e entrada hudicial aki.

Loke si a ser haya ta, cu den e cas aki, tabatin un total di 49 persona indocumenta, mayoria di nan Venezolano y un cantidad considerable di dama.

Di parti di Vocero di Polis, Lito Lacle, nos a haya e siguiente informacion: Ayera mainta a wordo teni un entrada hudicial Uruguaystraat 4, a base di un informacion cu a yega n’e Team di Investigacion di UGC (Crimen Organiza).

Team di Aresto a wordo usa pa drenta. Ta trata di un cas cu ta full geschot y pafor tin 4 apartamento.

Den e lugar aki AT a bin haya diferente hende homber y muher. Nada di mucha.

Resultado ta cu 49 hende a wordu aresta di cual 47 ta ilegal. Nan tur ta Venezolano

No a haya nada di arma of articulo horta. Riba un di nan Polis a bin haya un tiki marihuana.

E lugar ta sushi, y no ta adecuado pa acomoda tanto hende asina creando un situacion di bida

inhumano p’esnan enbolbi.

Tur e hendenan aki a wordo transporta pa edificio di Corte y despues di a ser atendi a wordo pasa

pa Guarda Nos Costa pa sigui trata e caso aki.

Den e accion aki a wordo usa personal di diferente departamento, e.o. UGC (Crimen Organiza), TBP (Atraco), WI (Woninginbraak), Flexi Team, K9 y CEA.

Tambe tabata presente Oficier van Justitie y Huez Comisario pa por a haci e entradanan hudicial y listramento di e cas.

Manera vocero di Polis a informa caba, nan tur a ser hiba pa WardaCosta pa sigui cu e investigacion, unda lo determina si nan tin permiso of no. Mester a haci uso di e unidadnan cu ta ser usa pa transporta preso pa Corte.

Pero e hecho cu ta ser bisa cu en total a transporta 49 persona, cu ta masha hopi y ta surgi masha pregunta.

Manera e.o. unda e hendenan aki ta traha? E dunador di trabao, porfin lo haya but? Tin un ley cu ta bisa cu un empleador por haya un but maximo te cu 100 mil florin, pero te cu awe ningun but a ser duna pa un montante asina.

MINISTERIO PUBLICO

Nos tabata kier sa mas di Ministerio Publico, pasobra na nos opinion aki tin sospechoso di traficacion di hende y contrabanda di hende.

T’asina, segun Ministerio Publico, e unidadnan di mensenhandel y mensensmokkel hunto cu Afpakteam lo cuminza cu un investigacion a base di e hayazgo di 48 persona indocumenta na Uruguaystraat.

Tambe lo investiga e huurdo di e lugar aki. Di acuerdo cu nos informacion, mencion ta ser haci cu ta Chando Colina t’esun responsabel pa huur e cas, cu ta reparti den diferente kamber, loke nan ta yama apartamento.

Di acuerdo cu Ministerio Publico, t’asina cu segun ley si un hende duna huisvesting na ilegalnan, e ta cay bao mensensmokkel, p’esaki tin un castigo maximo di 4 aña di prison.

Si bira custumber, kier men hende ta haci’e tur ora, e ora ey e maximo castigo di prison ta di 8 aña.

Ministerio Publico a aserca Afpakteam, pasobra tin ganashi haci den e maniobra aki.

Esun cu ta huur e cas cu e ilegalnan aki, lo tin cu ser persigui pa Ministerio Publico.

MINISTER DI HUSTICIA

Minister di Husticia, mr. drs.Arthur Dowers a duna di conoce cu ta pa basta dia caba, el a manda advertencia p’esnan cu ta sostene practicanan ilegal aki, unda dor duna sostene atracadornan cu ta bin Aruba pa horta y haci nan malo, pero awe por conclui cu nos hendenan no a siña.

Pesey sigur lo persigui esnan cu a haci nan mes culpable na e.o. contrabanda y traficacion di hende.

Den dianan nos dilanti, mas hende sigur lo wordo deteni. Y ta di spera cu e practica aki lo stop, pasobra no por sigui permiti pa nos propio hendenan ta facilita e hendenan aki, cu vivienda, auto pa por move den comunidad, pa haci malo.

Averiguando di kende e cas aki ta, nos por a compronde cu e un cas di e Chinees a cumpra, pero a facilita un Arubiano, di nomber di Chando Colina pa opera esaki, dor di huur apartamento cu a ser traha den e cas aki.

E cas aki ta gepak di hende. Loke a hala nos atencion cu n’e cas aki, tin bandera di MEP ta bula.