Entrante dia 9 di october por solicita pa bira Polis – Sirbi bo pais, bira Polis!

Altocomisario di Cuerpo Policial Aruba, ta anuncia cu entrante dia 9 di october 2017, por solicita pa bira Polis.

Lo cuminsa acepta aplicacion p’e klas di aña 2018, p’e trabou di Polis, den categoria di MBO nivel 4.

Tur cu ta interesa por solicita libremente n’e administracion di Academia pa Husticia y Siguridad, conoci tambe como Politie Opleidingsinstituut, situa na Fort Heuvelstraat 25 na San Nicolas.

Por solicita entre dialuna 9 pa diabierna 13 di october, y entre dialuna 16 pa diabierna 20 di october 2017, entre 9:00am pa 2:30pm.

Ta subraya cu NO ta posibel solicita n’e diferente Wardanan di Polis.

Pa por inscribi p’e opleiding di Polis, mester cumpli cu algun rekisito basico, manera di tin nacionalidad Hulandes; mester ta inscribi na Bevolkingsregister di Aruba y mester ta bibando na Aruba; mester tin minimal 17 aña y maximo 34 aña di edad; mester midi minimal 1.60 meter di haltura y mester tin un diploma di MAVO.

Na momento di solicita, e persona mester tin cun’e un copia di un prueba di identidad valido, copia di un inschrijvingsbewijs di Bevolkingsregister di Aruba, copia di bo diploma di MAVO y bo cijferlijst, y tambe un pasfoto recien.

Ta bon pa splica cu e procedura di seleccion ta consisti di algun test y investigacion, manera un test di inteligencia, test di e idioma Hulandes, test di deporte, un investigacion “Algemene geschiktheid onderzoek”, un investigacion psicologico, un investigacion medico y na final tambe un “selectiegesprek”.

Pa mas informacion por tuma contacto cu administracion di e Academia di Husticia y Siguridad (Scol pa Polis) for di dialuna pa diabierna, entre 9:00am pa 3:00 pm, via telefon 527-3081 of via e-mail adminpoi@kparuba.com.

Tene cuenta cu no ta posibel pa solicita via telefon ni via e-mail.

Cuerpo Policial Aruba ta existi desde aña 1986 y ta conta awendia cu mas o menos 600 Polis trahando incansablemente pa brinda seguridad na nos pueblo.

Ta trata aki di 375 hende homber, 104 hende muher y 120 empleado administrativo, trahando den 4 districto, cu Wardanan di Polis situa na Oranjestad, San Nicolas, Noord y Santa Cruz.

Orguyosamente Cuerpo Policial Aruba ta conta cu hopi respet internacional, specialmente pa su unidadnan special manera “Motor Unit”, “K9 Unit”, “Arrestatie Team”, “Mobiele Eenheid” y “Duik Team”, sin lubida e departamentonan conoci di patruya y recherche cu ta bon entrena y capaz pa investiga y soluciona e casonan mas complica.

Cuerpo Policial Aruba ta traha den cooperacion estrecho cu Cuerponan di Polis den Reino Hulandes manera Korps Politie Rotterdam Rijnmond, KLPD y RST, sin lubida otro partnernan internacional manera Interpol, DEA, FBI, RCMP, Force Protection Agency, ACCP y IACP.