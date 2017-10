Entrante mañan ta sera rotonde San Nicolas (FTA) den oranan di anochi pa trabao

Departamento di Obra Publico ta informa pueblo di Aruba en general y specialmente tur automobilista cu ta haci uzo di e caminda principal di Oranjestad pa San Nicolas cu diamars 3 october 2017, for di 8or di anochi pa 6or di mainta, lo bay sera e rotonde di San Nicolas (FTA).

Motibo ta cu lo bay raspa y asfalta e caminda di e rotonde.

E desviacionnan di caminda ta lo siguiente:

Trafico for di Oranjestad direccion San Nicolas, ta wordo desvia via di e caminda pariba di Fysiotherapia direccion Zeewijk, despues riba e caminda di Cura Cabai pa Zeewijk y n’e caminda banda di Santana Catolico di San Nicolas sali bek riba Bernardstraat banda di Pitstop Restaurant y pasa riba e caminda pabou di Centro Medico IMSAN pa yega bek riba e caminda di Pastoor Hendrikstraat.

Trafico for di San Nicolas direccion Oranjestad, for di Pastoor Hendrikstraat, ta wordo desvia via di e caminda pabou di Centro Medico IMSAN, sali banda di Pitstop Restaurant riba Bernardstraat y aki nan ta wordo desvia via di e caminda pariba di Santana Catolico San Nicolas p’e caminda di Zeewijk pa Cura Cabai y via di Pieterboerstraat sali bek riba e caminda principal direccion Oranjestad.

E seramento y desviacionnan di e caminda lo keda indica cu baricada y borchinan di aviso.

En conexion cu e trabounan menciona Departamento di Obra Publico ta haci un peticion na tur automobilista pa tene cuenta cu a cambionan den trafico y ta pidi pa tene cuenta cu e inconveniencianan cu lo por surgi pa cual nos ta pidi nos disculpa.