Entrega di lista a cana smooth

Tur e preocupacion cu tabatin, particularmente di parti di Mando Policial pa cu entrega di lista, mester bisa cu tur cos a cana masha smooth mes.

E proceso a cuminsa for di 9 or di mainta, y prome cu 4 or di atardi, tur partido a cumpli cu nan entrega.

Apesar di e preocupacion di Mando Policial, mester duna reconocimento na Cuerpo Policial p’e bon trabao cu a keda desplega. Manera a ser señala, no mester a ni aplica “Faya lo bo Haya”. Kier men cu tur hende di cada partido politico a sa di comporta nan mes, manera mester ta.

E portet aki ta di e 3 partidonan cu si a sa di entrega lista cu 29 candidato, cu ta AVP, POR y MEP. Pesey awe nos ta presenta e potret aki for di aire cu un drone. Tur demas partido, cu excepcion di PPA/UPP cu a entrega un lista cu 20 candidato, tur e otronan a entrega lista di 5 te cu 10 candidato. Pregunta, no tabata mihor pa nan a uni den un solo lista?