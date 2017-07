Eric Alvin Conrad Ras (CURPA): Honrando nos grandinan

A yega tempo pa duna nos grandinan e balor cu nan merece pa tur e esfuersonan cu a haci cu awe nos ta unda nos ta. Nan ta esnan cu a sacrifica y entrega pa pais Aruba. Nos no por lubida cu nan a entrega mas cu 11 aña na salario y beneficionan.

Awe ningun Gobierno no ta worry cu nan y a nan nunca a ricibi nada despues nan a baha cu pensioen despues di asina hopi aña di trabao. Despues cu na aña 1995 cu a kita e 7 ¾ y 8.2 % tin di nan no a haya nada mas.

Nan no a conoce un adelanto den salario e y tampoco e otro beneficionan. Awe tin di nan no t’ey mas pero esnan cu t’ey awe mester por wordo honra despues di a sacrifica pa pais Aruba.

Esnan cu a drenta servicio di Gobierno y impresa priva depsues di aña 1995 no conoce e sacrificionan ey, pero si ta gosa di e sacrificio cu nos grandinan a haci pa awe nos por gosa di e privilegionan ey.

A yega e momento pa para keto y ban uni pa duna nos grandinan e honor cu nan merece.

Nos mester acumula informacion di tur esnan cu a entrega y dunanan un miho calidad di bida paso nan merece lo miho. Nan a duna nan parti y awor ta toca nos pa reconoce nan pa locual cu nan a sacrifica pa a nos por tin locual cu nos tin.

Cuminsa na e AZV cu nan ta paga ful e prima. Mester analisa y pa cuminsa kita mita di e prima cu nos grandi ta paga na AZV.

E grupo di nos grandinan ta esnan cu a entrega y awe nan no a ricibi nada a cambio pa locual nan a entrega. Den esaki nos lo trece un cambio y nos di partido CURPA lo duna nan reconocemento.

Partido CURPA den Gobierno lo corda tambe den esnan den necesidad. Partido CURPA lo bin cu workshopnan y cursonan pa yuda esnan den necesidad pa para riba nan mes un pia. Importante ta cu ora bo cay bo mester lanta bek y mas duro cu antes. E husto por cay 7 biaha pero 7 biaha Dios lo lante.

Nos mester por laga un fundeshi solido atras pa yuda esnan den necesidad cu riba nan mes uni forsa y bay pa dilanti den bida. Bo por duna un hende un pisca pero si bo no siñ’e con pa pisca nunca lo e siña y ora bo no t’ey mas lo e muri di hamber. E importancia ta cu ora bo no t’ey mas e legado cu bo a laga tras e por perfeccion’e y hasta bira miho di locual cu bo a siñ’e.

Asina aki nos lo traha un bas’e pa progreso pa nos pueblo.

Pa trece un cambio nos mester di e sosten di pueblo di Aruba pa trece e cambio cu nos ciudadano nan ta spera pa hopi tempo. P’esey mes di 22 di september 2017 deposita bo confiansa den partido CURPA.