Eric Alvin Conrad Ras di CURPA, E Biña Nobo: Cu Dios por guia y conserva Su amor pa libertad!

E letra aki ta parti di e couplet di nos dushi himno Aruba Dushi Tera.

Ora nos medita rib’e parti aki di nos himno nos mester para keto y medita kico ta e contenido real di e palabranan aki. Nos como pueblo mester para keto y realisa den ki direccion nos kier bay!

Cua Dios ta guia nos realmente. En berdad nos kier Dios Su guia of el a keda na palabra? Nos ta stima nos libertad. Politiconan a para keto y reflexiona riba nos himno nacional? Aruba berdaderamente ta liber? E realidad di tur e cos aki ta un NO paso nos debe na hopi cos. Cu nos debenan nos ta kibrando nos baranca tan stima.

Tin expancion di nos hospital, un edificio bunita pero nos habtitantenan no ta haya e trato cu nan merece. Esaki no ta pa critica e trahadornan paso nan ta traha duro y tin scarsedad di trahado den e ramo aki. Riba afdeling tin poco hende ta traha e warda di anochi pa mainta cu si tin un emergencia nan lo no por handle cu ne. Kier a pone 3 director pero pa paga e personal no tin placa. Bo por tin un edificio hopi bunita pero si no por duna e servicio na personanan cu ta malo tanto bal bo tin un lugar bunita y e enfermonan no ta haya locual cu nan mester merece.

A muda nos waf pa Barcadera y esaki ta otro debe mas riba lomba di e pueblo di Aruba. Un waf bunita caminda no ta tur barco por mara eynan. E waf tin un solo entrada y e barconan grandi no por drenta e waf aki. P’esey mes ora cu e barco cu ta transporta auto tin cu mara na e waf di Oranjestad. Un waf cu a haci nos bida di tur dia mas caro.

Nos aeropuerto cu tambe a hinca su mes den debe. Nos a tende cu el a hasi ganashi. Di con no ta spaar pa proyectonan? Nos aeropuerto ta caro caba y awor cu e debe aki lo e bira mas caro ainda? Nos kier sigi saca mas placa for di nos turismo te ora cu nan bisa cu nan no ta bin mas paso Aruba ta mucho caro? Ken lo ta para responsabel pa e debenan aki si no tin placa pa paga e debenan aki?

Aruba a bira esclabo di debe y a perde su libertad. For di Status Aparte na 1986 te dia di awe nos Gobierno no a spaar nada solamente a keda fia placa y hinca Aruba den debe. Gobierno a bin y Gobierno a bay y tur a bisa ban fia placa y ban pone mas belasting riba lomba di nos pueblo.

Aruba ta pasando den tempo dificil paso no solamente nos debe a aumenta pero tambe criminalidad a aumenta, nos cuido medico a bay atras y hopi mas cos cu no ta funciona.

Partido CURP@ lo zorg pa bin cambio den e proximo gobernacion paso ta tempo pa e biento fresco supla riba nos Aruba Dushi Tera. E pueblo di Aruba merece un cambio y mester pone fin na politiconan tradicional cu a goberna lubidando e pueblo di Aruba.

Nos ta den temporada di eleccion y asina mes cu nos situacion financiero ta malo nos politiconan no ta busca e cara di Dios. Nan ta kere den storia di fantasia. Nan ta buscando e dios letter chikito keriendo cu e lo por yuda nan gana eleccion.

Tur nos accion nan tin consecuencia. Si nos scoge e parti bon lo bay nos bon pero si nos scoge e parti malo lo bay nos malo. Locual cu bo sembra bo ta cosecha. Si bo sembra gañamento lo bo cosecha gañamento. E pueblo di Aruba no por sigi biba di promesanan falso. Mi ta puntrami mes si esaki ta realmente loke nos como Arubiano kier. Nos ta orguyoso di nos himno????

Nos mester puntra nos mes si berdaderamente nos kier sigi e Dios berdadero y asina conserva nos libertad cu ta realmente un palabra grandi y cu tin un contenido real.

Kico ta e guia cu nos kier di parti di Dios?

Kico ta e libertad cu nos kier pa e Dios berdadero conserva?

Kico ta e amor berdadero di Dios?

Kico ta en realidad amor?

Ora nos ta referi na amor nos ta referi na algo grandi. Amor nunca tin algo mara na dje. Amor nunca ta exigi algo bek. Amor ta incondicional. Kico berdaderamente nos ta sinti ora nos canta “Cu Dios por guia y conserva nos amor pa libertad”. Nos como pueblo kier un amor berdadero, un amor real, un amor cu ta sali for di profundidad di nos curason of nos kier un amor fingi cu ta pasahero?

Kico ta e contenido di e amor y cu ta wordo menciona den nos himno?

Kico ta e guia cu nos kier y for di ken nos ta desea di tin e guia ey?

Kico nos ta desea di conserva?

Partido CURPA@ ta e unico partido politico cu tin e principionan di Dios na prome lugar. Tur otro partidonan no solamente a bandona e principionan di Dios pero tambe a bay contra Su mandamentonan y estatutonan.

P’esey mes CURP@ E Biña Nobo mester di bo confiansa pa trece e cambio cu e pueblo di Aruba ta spera riba dje. E cambio aki lo trece e bendicion di Dios pa nos tur.