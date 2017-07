Eromil Bakmeyer candidato riba lista di (POR): “Mantelzorg, un deber?”

Mantelzorg ta encera e cuido a base boluntario dor di un persona na un miembro di famia of otro sernan keri. Esaki por t’e cuido di un anciano of di un persona cu un malesa cronico of terminal of di un persona cu limitacion. Mantelzorg ta sosode ora cu no tin un centro apropia pa tuma e cuido di e ser keri over, ora no tin lugar disponibel den un centro of ora no tin e medionan financiero pa por busca un cuido profesional, segun Eromil Bakmeyer.



Mantelzorg pa anciano

Na Aruba e mantelzorg pa aciano ta hopi comun. Un partner ta cuida e otro partner bieu, un yiu of nieto ta cuida su mayor of abuelo, un bisiña ta yuda un anciano cu ta biba su so y cu no tin famia. Esaki ta wordo haci for di un sentimento di amor, humanidad of necesidad.

Cualkier cu e motibo por ta, e cargo p’e mantelverzorger ta uno hopi pisa y uno cu nos no ta pone e debido atencion ariba dj’e na Aruba, Bakmeyer ta splica.



Cargo pisa pa esun cu ta cuida

Un hende cu ta cuida structuralmente un otro persona ta hay’e confronta cu un cargo pisa: e responsabilidad grandi p’e salud y bienestar di e persona cu e ta cuida (mientras e mes no tin un educacion medico), e peso financiero cu ta bin hopi biaha cu cuida un hende, e peso emocional di ta bezig henter ora cu un otro hende (hopi biaha a costo di bo mesun bienestar) y e peso fisico cu hopi biaha ta grandi pasobra mester hisa, carga of yuda un hende cu no por yuda su mes.

Pa no papia mes di e peso cu ta bin ora e mantelverzorger tin su mesun famia y trabao pa “take care” di dje, aparte di cuida pa un ser keri, Bakmeyer ta mustra.



E mantelverzorger mes mester ayudo

Na Aruba nos tin masha tiki atencion pa e mantelverzorger, nos no ta sostene e mantelverzorger den su trabao boluntario y tampoco nos ta ripara ora esaki ta bira dimas pa e persona.

E mantelverzorger por haya un “burnout”, bira depresivo, haya kehonan fisico y emocional. Esaki por conduci tambe na cu e mantelverzorger, cu a cuminsa porta e trabao boluntario cu hopi amor, ta end op ta resenti e persona cu e ta cuida. Esaki por hasta hiba e mantelverzorger pa comete abuso verbal, emocional y fisico contra e persona cu e ta cuida.

P’esey nos mester percura pa tin un infrastructura adecua cu ta sostene e mantelverzorger den su trabao, p. e. cu guia medico of por medio di un consulent specialisa den mantelzorg, cu praatgroepen di mantelverzorgers caminda por intercambia experiencianan y duna otro tips y sosten, cu enfermero specialisa cu por reemplasa e mantelverzorger ora esaki mester un break of ta malo of kier bay cu vakantie y asina por nombra hopi mas manera cu por sostene un mantelverzorger, Bakmeyer ta remarca.



Mantelzorg ta un deber?

Den mi articulo anterior tocante vergrijzing na Aruba, mi a indica cu den e añanan cu ta bin nos poblacion di anciano lo crece grandemente. Si nos no zorg pa tin e infrastructura adecua cu suficiente centro di cuido pa anciano y suficiente personal cualifica pa duna cuido, nos lo wak e fenomeno di mantelzorg crece tambe grandemente. Caminda antes porta mantelzorg ta wordo haci mas a base boluntario, e lo bira un deber. Pa evita esaki nos mester actua awor.

Cu bo sosten, mi lo traha pa implementa e parti reglamentario y di infrastructura pa nos por tin aki na Aruba mas centronan di cuido pa anciano y tambe pa nos por duna mas sosten profesional na esnan cu lo keda eherce e trabao boluntario di mantelzorger pa un of otro motibo.

Un voto pa mi lo ta uno tambe pa mehora e calidad di cuido pa un miho calidad di bida pa nos grandinan, Bakmeyer ta conclui.