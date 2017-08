Eromil Bakmeyer di POR: Ban drecha nos sociedad kibra

POR tin e solucion

Den tres di mi articulonan anterior, mi a toca e tema di nos muchanan y nos hobennan y conecta esaki na e crisis social y e sociedad kibra cu nos ta bibando aden.

Atrobe mi kier enfoka rib’e tema aki ya cu ta di suma importancia pa nos traha den e proximo gobiernacion riba nos muchanan y nos hubentud.

Segun sr. Bakmeyer esaki ta primordial pa soluciona hopi di e problemanan social riba nos isla.

PAKICO NOS TIN CU TRAHA RIBA NOS PROBLEMAN SOCIAL

Si nos no ataka nos problemanan social rigorosamente, headlines ‘shocking’ den corant manera esun di dia 29 di augustus ultimo (“Dos mucha di respectivamente 9 y 13 aña haña nepvuurwapen y bivakmuts”), lo bira algo comun y lo empeora.

Sr. Bakmeyer ta sigui bisando cu nos mester lanta riba y admiti cu nos tin problemanan social grandi cu ta afecta e futuro di nos pais negativamente. Y nos tin cu cuminsa traha hunto rib’e solucionnan.

KICO TA E SOLUCION

Pa soluciona e problemanan social partido POR y mi persona ta kere den un multidisciplinaire aanpak, caminda nos ta ataca e problema den diferente forma y riba diferente tereno, pasobra ta hopi factornan tin cu ta contribui na e problemanan social cu nos tin.

POR tin solucionnan cu por wordo implementa riba diferente tereno di maneho manera asuntonan social, enseñansa, trabou y husticia.

Sr. Bakmeyer ta ilustra algun ehempel for di e programa di partido:

Pone enfoke riba norma y balornan positivo cu ta contribui na e formacion di nos muchanan y adolescentenan. Na cas, den bario y na scol;

Introduci un sistema di prevencion social pa por identifica mas trempan posibel, kende ta e muchanan, adolescentenan y hobennan cu ta pertenece na e grupo di risico y cu por bay den mal caminda, pa por percura pa e guia y sosten necesario. Esaki tambe ta encera e grupo di hobennan cu ta na risico pa bira drop outs (no ta caba scol);

Implementa un trayecto di reintegracion acopla na un guia social pa esunnan cu a bay den mal caminda caba, pa evita repeticion (por medio di un Centro di Detencion pa Hoben);

Introduci proceduranan y facilidadnan pa mehora guia y enseñansa midi na alumnonan cu problema di comportacion (mediante” Multidisciplinair Centrum”, “rebound school” y “summer school”);

Introduci un defensor di mucha (‘Kinderombudsman’) pa sigura implementacion di tratadonan di derechonan di mucha;

Introduci gastigonan minimo y severo pa delitonan manera maltrato y abuso sexual di menor, ya cu esakinan tin efectonan severo rib’e mucha y riba comunidad. Tambe amplia e derechonan di e victimanan y mehora e guia y sosten na nan (‘slachtofferhulp’);

Reforsa posicion di centronan di bario como pilar di convivencia den comunidad y como centro di desaroyo y educacion comunitario;

Formula y implementa un plan di conscientisacion rib’e importancia di deporte, paso e ta contribui na e formacion sano di nos muchanan y adolescentenan, den e sentido cu esnan cu activamente ta practica deporte tin menos chens pa bay den mal caminda;

Inverti den facilidadnan y ekiponan deportivo moderno y zorg pa pueblo por haci mas uzo di e facilidadnan deportivo;

Promocion di deporte escolar (engrandece e programa di deporte escolar), deporte recreativo (mas facilidadnan deportico den bario) y deporte competitivo (desaroyo di talento y guia profesional);

Pone enfoke riba prevencion y biba saludabel, ya cu un hoben cu tin un estilo di bida saludabel, tin menos chens di cay den problemanan di vicio y adiccion;

Mehora e conecion entre enseñansa y mercado laboral pa reduci e desempleo bao di hubentud, cual lo evita cu nan no tin nada di haci of no tin entrada y ta bay den mal caminda.

Pa mas informacion por lesa e programa di partido, Vision 17-21, en especialmente capitulonan 2.1, 2.2, 2.3, 2.6 y 2.7.

Sr. Bakmeyer ta termina bisando cu e ta cla pa traha riba nos problemanan social. Cu bo voto di confiansa riba 22 di september, mi lo POR trece e cambionan cu nos sociedad tin mester.

Hunto nos POR!