Eromil Bakmeyer (POR): Bo voto ta conta! PART I

Riba ken bo vota dia 22 di september, lo tin su consecuencia segun sr. Bakmeyer. No solamente pa nos generacion, pero tambe pa futuro generacionnan. Nan ta conta riba cu bo lo informa bo mes bon prome cu bo vota. Pero esey ta berdad e caso? Abo ta bon informa?

VOTA CONSCIENTE

Sr. Bakmeyer ta di opinion cu no obstante loke bo ta tende of lesa den media, bo mester busca pa haya sa e berdad pa bo mes. Bo mester haci un analisis di e logronan y e fayonan di pasado di candidatonan of partidonan y siña di esey. Bo mester zorg tambe pa bo ta bon informa tocante e impacto cu cierto decisionnan di futuro gobernantenan lo tin riba bo bida y esun di bo sernan keri y bo mester informa bo mes bon rib’e candidatonan cu lo ta esunan cu lo bay gasta e placa di belasting cu abo a traha hopi duro p’e.

CON NOS TA VOTA AKI NA ARUBA

Lamentablemente, nos aki na Aruba hopi biaha no ta informa nos mes bon, prome cu nos vota. Nos ta laga nos mes wordo guia den nos escogencia pa ken vota dor di hopi cos, menos e informacion corecto of hasta e berdad. Nos ta vota sin conoce e candidato of e partido di berdad, sin sa con nan decisionnan a afecta nos comunidad den pasado (si ya nan a yega di goberna) of sin sa bon kico nan ta para pe realmente. Nos ta basicamente vota como lo siguiente:

Nos ta vota pa e persona cu tin mas bandera, borchi of sticker eyfo;

Nos ta vota pa e persona cu nos a bay scol cu ne of cu ta nos bisiña of amigo;

Nos ta vota pa e persona cu nos mayornan of nos amigonan kier pa nos vota p’e;

Nos ta vota pa e persona cu tabata asina “nice” y a bishita nos cas of a duna nos un flyer;

Nos ta vota pa e persona cu ta atrae nos mas fisicamente of ta djis un “nice” hende;

Nos ta vota pa e persona cu a haci of ta priminti di haci algo pa nos personalmente of un miembro di nos famia si nos vota p’e;

Nos ta vota pa cualkier partido grandi (esun cu ta menos malo) paso nos ta kere cu un voto pa un partido chikito ta un voto perdi;

Nos ta vota pa e persona cu tin nos trabao den su man;

Y asina nos por sigui. Pero tin speransa pa futuro!

E SPERANSA: BO VOTO TA CONTA!

Ami personalmente ta wak un cambio den e mentalidad na Aruba. Mi ta tende, lesa y scucha rond di Aruba cu hendenan ta birando mas consciente. Claro, tin ainda un grupo grandi cu ta fanatico sin mas di un partido, pero tambe bo ta tende mas y mas voz cu ta lantando y bisando ‘no’. Cu esaki no ta e manera corecto di uza nan derecho di voto, cu ta un derecho fundamental y sumamente valioso cu nan tin pa yuda delinea e futuro di nos pais. Nan kier haci nan escogencia basa riba informacion corecto, basa riba personanan integro, basa riba visionnan, ideanan y plannan concreto, realistico y factibel. Nan kier pa nan voto conta y nan kier uz’e pa e bon di nos pais en general. Y nan ta durf di tuma un standpoint y para p’e.

Esaki, sr. Bakmeyer ta termina bisando, ta e speransa grandi cu mi ta wak pa Aruba.

Cu nos POR trece cambio y cu nos ta bay vota mas concientemente dia 22 di september venidero. Hunto nos POR!