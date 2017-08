Eromil Bakmeyer (POR): Diabetes y Prevencion (Parti II)

Un dieta balansa y ehercicio regular POR preveni diabetes

Den un articulo anterior tocante Diabetes y Prevencion, sr. Bakmeyer a splica tocante e problema grandi di diabetes y dialyse cu Aruba tin n’e momento aki. Un problema grandi, cu si nos no combati fuertemente, por sigui crece y afecta nos salubridad publico, nos calidad di bida y nos costonan di AZV aun mas negativamente cu e ta haci ya caba. Con nos por combati e problema aki?

MANERANAN PA PREVENI DIABETES

Sr. Bakmeyer ta splica cu tin diferente manera pa preveni cu bo lo haya diabetes tipo 2, cual ta esun mas comun entre adultonan. Den mayoria caso, diabetes tipo 2 ta wordo causa dor di factornan cu tin di haber cu nos estilo di bida, cual facilmente por wordo preveni.

Esakinan ta inclui un dieta cu no ta balansa, falta di actividad fisico, falta di suficiente descanso (soño), humamento y alcohol. Dor di cambia bo estilo di bida, bo por preveni cu bo lo haya diabetes tipo 2.

Ciencia ta indica cu diabetes tipo 2 ta wordo causa dor di cantidadnan excesivo di insulina den bo curpa pa motibo cu e receptornan di insulina no ta funciona bon of dor cu e calidad di e insulina no ta bon. Strategianan manera mantene un dieta cu ta abao den carbohidrato y haci ehercicio por reduci e nivel di insulina y ta efectivo pa preveni diabetes tipo 2.

Fuera di esaki tin factornan cu ta exponebo na un risico mas halto di haya diabetes tipo 2. Esakinan ta aumento di peso na e parti memey di bo curpa (‘central obesity’), nivel halto di colesterol/ trigliceride y presion halto. Baha peso, hinca mas actividad fisico den bo dia, stop di huma y bebe menos alcohol por baha bo risico di haya diabetes tipo 2, aparte di cu esakinan lo yudabo drecha bo salud en general tambe.

UN DIETA BALANSA

Introduci y mantene un dieta balansa den bo bida ta e parti mas importante den e cambio cu bo mester haci. Mas importante cu ehercicio, segun sr. Bakmeyer. Si bo tin un dieta balansa, pero bo ta haci tiki ehercicio, bo por baha mas peso cu si bo no tin un dieta balansa y ta haci hopi ehercicio. Claro cu haciendo tur dos, un dieta balansa y ehercicio, bo lo tin e resultado mas faborabel pa bo salud.

Un dieta efectivo ta esun cu no ta contene hopi carbohidrato, cu no ta contene cuminda cu sucu aden, y cu no ta contene granonan refina, manera pan blanco y aros blanco. Purba na tin un dieta cu ta inclui hopi berdura y cu ta inclui fuentenan saludabel di vet, manera nootnan sin salo (walnuts, almonds, hazelnuts), azeta di olijfie, avocado, pisca vet, carni y ‘full fat dairy’.

EHERCICIO

Mientras manetene un dieta balansa ta esencial pa un bon salud, ehercicio tambe ta importante, pasobra e ta baha nivel di sucu den bo sanger. Tambe e por yuda baha bo nivel di colesterol y presion halto. Un tiki actividad fisico mas den bo dia mes por yuda caba, especialmente si esakinan bira un habito. Canamento ta un bon ehempel di un ehercicio cu ta facil y barata pa haci.

SI BO KIER, BO POR

Na Aruba nos ta custuma cu un estilo di bida cu ta encera come riba caya y no saludabel y tambe cu poco actividad fisico. Pero sr. Bakmeyer ta convenci cu si nos kier drecha esaki, nos POR. Paso e alternativa no ta atractivo: sobre peso y obesidad, diabetes y malesanan cronico, mal calidad di bida, gastonan halto di salubridad publico. Nos tur ta paga p’e consecuencianan.

Sr. Bakmeyer y e team di POR ta kere firmemente cu prevencion ta e solucion pa e mayoria di nos problemanan di salud actual na Aruba y nos kier traha hunto cu e comunidad, cu profesionalnan den e ramo medico, cu profesionalnan den e ramo di dieta y ehercicio, cu schoolnan y cu organisacionan riba tereno di salud, pa por trece informacion, opcionnan saludabel, pagabel y implementabel den bida di cada persona cu ta biba na Aruba.

Nos plan ta cla, hunto nos POR! Vota number 13 riba lista di POR, Eromil Bakmeyer, y bo no POR bay robes cu bo escogencia pa un miho salud y futuro!