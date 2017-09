Eromil Bakmeyer (POR) tocante salud mental – Cu POR consulta psicologico lo bira parti di e pakete di AZV

Cuida nos salud mental ta mesun importante cu cuida nos salud fisico, segun sr. Bakmeyer.

Es mas, un no por ta saludabel, si e otro no ta. Pero na Aruba te ainda tin un stigma conecta cu salud mental y esaki ta yega te na AZV, cu no ta inclui ayudo psicologico den e pakete di AZV. Esaki ta un eror grave.

PROBLEMANAN DI SALUD MENTAL NA ARUBA TA GRANDI

Recientemente nos por a lesa un articulo publica dor di sr. Lopez, hefe di Sociaal Psychiatrische Dienst (SPD), caminda e ta elabora rib’e hecho cu Aruba a conoce un crecemento den problemanan di salud mental y cu esaki ta pa falta di conscientisacion.

Alarmante ta tambe cu e casonan bao di nos hubentud tambe a aumenta, caminda tin indicacion cu nan estado emocional ta bayendo atras.

Sr. Lopez tambe ta indica cu nos por evita hopi casonan di problemanan psicologico si nos cuminsa trata nan na tempo por medio di terapia. Esaki sigur ami como profesional den e ramo di salubridad por subraya, sr. Bakmeyer ta continua bisando.

Sin terapia por medio di consulta psicologico, e problemanan emocional, relacional of di conducta cu un persona ta lucha cu ne, hopi biaha no por wordo drecha.

Y djis manda un persona asina pa un psikiatra (cual ta loke nos ta haci na Aruba), no ta corecto.

Un psikiatra ta trata problemanan di trastorno mental y e pashent den e casonan aki hopi biaha ta haya remedinan cu ta traha ‘verdovend’, cual no ta soluciona e problemanan psicologico cu e tin, na nan rais.

Un psicologo en cambio ta specialisa den e conducta humano y por trata problemanan emocional, di relacion of di conducta y ta haci esaki sin uzo di medicina.

Pues manda un persona cu problemanan psicologico pa un psikiater ta incorecto.

NO TIN ACESO NA CUIDO PSICOLOGICO NA ARUBA

Door cu na Aruba nos no tin aceso na cuido psicologico, paso AZV no ta cubri e gastonan di consultanan psicologico, e problemanan psicologico bao nos poblacion ta sigui crece y ta conduci na problemanan di comportacion, problemanan social (p. e. problema di violencia domestico, problema di crimen) y tambe problemanan di salud.

Pasobra ta un hecho cu p. e. stress (cual ta un problema psicologico) ta conduci na otro problemanan di salud somatico y cronico. Esakinan ta conduci na gastonan mas halto di AZV pa combati e malesanan aki.

CONSULTA PSICOLOGICO MESTER BIRA PARTI DI E PAKETE DI AZV

Nos mester cambia e cultura rond di e topico aki, caminda e ta bira OK y normal pa papia tocante nos salud mental y tambe tocante nos problemanan di salud mental.

Problemanan psicologico ta un malesa mescos cu diabetes, problema di curason of problemanan di wowo y nos tin cu trate como tal.

P’esey den nos plan di gobernacion “Vision 17-21”, POR tin poni cu nos lo zorg pa consultanan psicologico bira parti di e pakete di AZV y nos lo zorg pa conscientisa y educa nos pueblo riba problemanan psicologico. Nos lo traha tambe pa crea un sinergia entre psicologia y psikiatria.

Ademas, mirando cu nos poblemanan social no ta solamente wordo causa dor di problemanan economico, sino tambe dor di problemanan psicologico, POR lo implementa asistencia di psicologo y trahado social na nos scolnan.

Fuera di esaki nos lo percura pa guia psicologico na personanan deteni na KIA, pa prepara nan pa wordo reintegra den comunidad y asina evita cu nan lo bolbe bay riba mal caminda (“rebound effect”).

Sr. Bakmeyer ta termina emfatisando cu nos mester atende cu e problemanan di salud mental riba nos isla y ami hunto cu POR ta cla pa haci esaki.