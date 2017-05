Esaki lo no yuda benta di tiendanan den Caya Betico Croes

Nan competencia mayor ta cumpra via di internet

Ayera mainta, un grupo di comerciante di Caya Betico Croes a dicidi di subi caya pa demanda pa Gobierno kita e asunto di klem auto y pa habri Caya Grandi bek, y nan ta kere cu esaki t’e causa cu negoshi a cay den Caya Grandi, pero nan mes no ta mira kende(nan) ta nan competencia, cu t’e famoso cumpra via internet.

Ta masha hende ta cumpra via di internet, pasobra manera ta ser bisa, esey ta mas barata cu cumpra den e tiendanan den Caya Grandi.

Un cliente a duna di conoce cu nan a cana pa busca paña di recibimento pa su yiu muher. El a keda sorprendi cu un paña pa recibimento costa 700 pa 1000 florin, y ora el a bay riba internet, el a haya esaki pa 100 dolar.

Y asina nos por haya mas reaccion, ilustrando cu e comerciantenan aki mes, no tin ningun creatividad pa logra nan aumenta nan benta. P.e. pakico nan mes no por cuminsa bende via internet, maske cu e ta localmente.

Mientrastanto e manifestantenan a yega Parlamento, unda tabatin un reunion publico ta andando y a pidi pa papia cu Prome Minister Mike Eman y mester bisa cu un dama di habla spaño a demostra di no tin ningun clase di etica y respet pa un mandatario, pero tabata grita, si Gobierno lo cria su yiunan.

En todo caso, manera Prome Minister Eman a priminti algun tempo atras caba, el a anuncia ayera, cu definitivamente no tin klemmento di auto mas y esnan cu viola tog e asunto di parkeer auto, lo haya un boet na cas.

Pero ta manera Prome Minister Mike Eman a declara, tabata mesun comerciantenan di Caya Grandi, kendenan a pidi Gobierno pa bin cu un sistema pa reglamenta parkeermento di auto, pasobra e lugarnan cu tin pa parkeer, cu ta wordo ocupa pa mayoria empleado di e propio tiendanan, y e empleadonan publico ta ocupa e puestonan aki, y si un comprador kier bin den Caya Grandi pa haci cumpras, e no por haya lugar pa parkeer. Pesey ta nan mes a pidi pa Gobierno reglamenta e asunto di parkeer. Y awor cu Gobierno a reglament’e, e no ta bon y kier pa kita esaki awor y kier pa habri Caya Grandi pa trafico.

VOCERO

Sra. Tatiana Eman-Mallarino, a actua como vocero di e manifestantenan, sosteni pa algun politico, pa cual e manifestacion aki a haya tog un tinte politico, loke ta kita un tiki di seriedad pa cu nan lucha.

Nan a exigi Gobierno pa kita e asunto di klem y pa habri Caya Betico Croes atrobe pa trafico. Esaki pa motibo cu nan tin mas di dos aña ta sinta cu Gobierno y nada ta wordo haci na beneficio di e comerciantenan.

Awor nan tur tin nan cabez bao di awa. Aruba tin e cultura di core den Caya Grandi, haci window-shopping. Y tiki tiki nan ta muriendo.

Tin como 53 negoshi a sera nan parta caba, y ainda falta, segun sra. Tatina Eman-Mallarino. Si mas negoshi sera, ta hopi hende ta keda sin trabao y esey mester ta un preocupacion pa Gobierno tambe. Caha di Gobierno tambe lo wordo afecta, maske e expertonan cu Gobierno a consulta, a recomenda pa wanta e caya habri, pero tog a ser’e pa trafico.

Awe por mira e consecuencianan cu benta a cay drasticamente.