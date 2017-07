Evelyn Wever-Croes durante debate di millennials: Solucionnan pa enseñansa, nos mester inspira nos muchanan pa nan ta campeon den estudio

Nos muchanan ta e fundeshi di nos pais!

Durante e debate cu a tuma lugar siman pasa organisa pa e ‘Millennials’ un tema hopi importante a wordo trata, enseñansa. Lidernan di partido mester a contesta e pregunta kico lo haci pa enseñansa.

Lider di MEP, Evelyn Wever-Croes a splica enseñansa ta un punto hopi importante. E solucion pa tur e problemanan di nos pais ta enseñansa y salud.

Pa MEP prioridad lo wordo poni na innovacion y digitalisacion di enseñansa, y dimes miho material. 65% di nos muchanan cu awor ta bai scol basico, lo bai traha den funcionnan cu no ta existi awor ainda. E pregunta ta: nos ta preparando nos muchanan pa e funcionnan ey?

Nos ta dunando nan un base amplio suficiente pa por ta flexible y adapta n’e cambionan cu nan lo experiencia? Nan base pa loke ta IT y digitalisacion ta fuerte? E contesta ta NO!

Eynan nos mester hinca nos esfuerso. E sistema di enseñansa cu nos tin awor, tin hopi desafio pa studiantenan y p’esey hopi ta cai afo, sin cu tin algo otro pa nan. Esey nos mester cambia. Tur studiante merece haya un oportunidad. Mas graduado y menos drop outs.

Un otro tema importante, Wever-Croes ta mustra, ta e maneho di idioma na scol y un curiculum actualisa. Hulandes ta un problema pa hopi studiante. Papiamento, nos lenga materno, ta wordo aplica actualmente na algun scol piloto como idioma di instruccion y e resultadonan ta hopi bon. Hasta riba dominio di Hulandes ora den 5e klas nan haya idioma di instruccion Hulandes.

Mester finalisa e evaluacion pa mira si e por ta aplicable na mas scol. Ta prueba cu un mucha ta siña miho den su idioma materno.

No mester descarta Ingles den enseñansa; hasta na Hulanda enseñansa avansa ta bay na Ingles, pues si nos kier prepara nos hobennan pa asumi e rolnan di lider di nos pais den futuro, nos no por keda pega den Hulandes.

Un tema sumamente importante ta tambe nos docentenan. Nos docentenan mester haya mas sosten y ayudo, mas asistencia social na scolnan. Y docentenan mester haya participacion real den decisionnan importante den enseñansa.

CON TA BAI PAGA P’E?

Lider di MEP Evelyn Wever-Croes a indica tambe cu MEP kier garantisa inversion suficiente den enseñansa, y lo haya e placa aki di e sigiente forma:

Baha gasto di Gobierno, dor di baha cantidad di Minister di 9 pa 7 y baha cantidad di coordinador; baha nan gastonan di biahamento y fiestamento, di propaganda y di abogado; ey so caba bo ta scapa 60 pa 70 miyon florin pa aña Renegocia cu Hulanda pa nos haya fiansa na interes abou; esey so caba por scapa nos 200 miyon pa aña. Rib’e pregunta si esaki ta entrega nos autonomia, lider di MEP a splica cu hustamente contrario. Renegocia cu Hulanda pa nos baha gasto y pone orden den e desorden financiero, ta e unico caminda pa gana nos autonomia bek.

“Locual ami kier mira ta cu nos muchanan duna tur cu nan tin, den nan educacion. Pa nan ta The Best that they can Be. Mescos cu ora un mucha bay hunga football e tin e espirito pa sali campeon, asina nos mester inspira y inculca den nos muchanan e espiritu di ta campeon den nan estudio tambe. Nos mester busca role-models pa inspira nan “to be the best that they can be”, tabata palabranan di lider di MEP, Evelyn Wever-Croes.

Lider di MEP indudablemente tabata e lider cu a destaca den e debate, cu solucionnan concreto y realistico. Na un forma sereno, sigur di su mes, Evelyn Wever-Croes a demostra cu e ta cla pa lidera nos pais.