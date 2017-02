Evelyn Wever Croes lider di MEP: Minister Dowers no ta realisa con serio criminalidad ta

Parlamento dialuna a reuni henter dia cu Minister di Husticia, mr. drs. Arthur Dowers riba e situacion di criminalidad.

Lamentablemente e Minister no a mustra ni un rato so su preocupacion pa cu e seriedad di e situacion. Ni un rato so el a demostra convivencia cu victimanan di atraco, al contrario, e tabata hari y chercha di Parlamentarionan di oposicion.

Lider di MEP Evelyn Wever-Croes den nomber di pueblo di Aruba a cuminsa cu manda un palabra di forsa na nos Cuerpo Policial

Den e ansha cu tur hende ta aden di tanto criminalidad na Aruba, nos tur ta sinti un ansha y preocupacion grandi pa agentenan di Cuerpo Policial.

Agentenan cu ta traha cu alma y cuerpo, sin suficiente material pa haci nan trabou, sin material pa tene nan safe y sin suficiente personal pa traha.

Ta bao di e curcumstancianan aki nan mester combati criminalidad.

“Den nomber di MEP mi a expresa convivencia cu tur agente policial, nos tin boso den nos oracion” segun Evelyn Wever-Croes.

Ta obvio cu e Gobierno aki no por mas. Ta obvio cu e Gobierno no kier mas cu criminalidad, nan a purba 7 aña y no a logra.

E cuerponan di husticia a demostra den pasado, bou di guia y maneho otro Ministernan, cu nan SI por mantene orden y respet.

Nos cuerponan por haci Aruba sigur bek, pero obviamente no bou di e Minister y e Gobierno aki. Ta obvio cu t’e cambio aki mester bin despues di eleccion 2017, e cambio di rumbo di nos pais pa haci nos pais sigur atrobe.

MEP SI LO HACI ARUBA MAS SIGUR ATROBE

“E problemanan di nos pais ta serio, sinembargo nan no ta imposibel pa soluciona. Bo mester tin vision unda bo ta bay, determinacion pa yega eynan y curashi pa hala tur cos for di bo caminda pa bo logra bo meta.

Den vision di MEP nos lo atende cu e tema di criminalidad den dos paso.

Paso 1 ta controla nos fronteranan mas estrictamente pa evita importacion ilegal di arma, droga y persona. Cu radar, helicopter y Warda nos Costa cu mas autoridad.

P’asina nos sa exactamente ken y kico ta drenta nos pais y kico ta drenta y p’asina nos cuminsa pone un fin n’e ola grandi di ilegalidad.

Y unabes nos fronteranan ta sigura, cu Paso 2, nos lo pone orden paden den cas. Cu man duro y sin miedo nos lo mustra criminalnan cu nan ta enemigo di nos pais.

Nos lo inverti pa Cuerpo Policial tin suficiente personal y material pa nan por combati criminalidad cu man duro y efectivamente y sin core tanto riesgo manera awor cu nan propio bida.

Nos lo atende cu tur ilegalidad cu man duro. Sea ta orario di ciere di establecimentonan nocturno, of ta atraco, of corupcion den Gobierno: Nos lo atende cu man duro y regla y leynan lo wordo enforsa y esnan cu ta viola ley, abusador y criminalnan lo wordo atendi cu man duro.

No manera amigo di Ministernan, sino manera enemigo di e pais aki.

Y eynan Mike Eman y su Gobierno a faya. Pasobra nan tin amistadnan demasiado estrecho cu criminalnan. Y ta pesey e Gobierno aki a faya.

E vision aki nos ta treciendo den cada hogar y cune e speransa cu pronto e cambio ta na caminda, e cambio pa haci Aruba mas sigur atrobe.

MEP a haci’e den pasado y MEP ta prepara pa bolbe haci’e. Un Aruba sigur y trankil pa nos muchanan y pa nos grandinan, un Aruba cu nos tur ta orguyoso di dje atrobe” lider di MEP Evelyn Wever-Croes a bisa den su discurso den Parlamento.