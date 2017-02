Evelyn Wever-Croes (MEP): Aruba no kier pa criminalnan cana liber, Aruba kier pa combati criminalnan cu man duro

Lider di MEP, Evelyn Wever-Croes a reacciona indigna rib’e decision di Minister Dowers pa laga un criminal pisa cana liber. Pero mas indigna e tabata despues di scucha e reaccion di e Minister.

“Minister Dowers, en bes di asumi su responsabilidad, a core sconde atrobe tras di MEP gañando cu ta MEP a cambia e ley na 2014 cu por laga criminalnan pasa dia cu nan famia.

Tur hende sa cu na 2014 ta AVP tabata manda ainda y ta nan ta pasa ley. Pero asina cu nos drenta den Gobierno nos ta cambi’e bek”, segun Wever-Croes.

“Sin embargo, Minister Dowers den su declaracion a mustra cu e no conoce e ley tampoco! Pasobra ley por conoce e posibilidad di “verlof”, pero semper na discrecion di e Minister.

Un Minister tin tur posibilidad di nenga un peticion pa verlof especialmente si e “verlof” ta causa panico y pone seguridad di otronan na peliger. Ta straño cu e Minister no sa esey y diripiente tin miedo di perde un caso.

Ademas, e Minister a bisa cu no ta e ta duna e “verlof”, mustrando un biaha mas cu e no conoce su ley. E Minister ta responsabel huridicamente pa tur e decisionnan di verlof y e tin e autoridad pa otorga of nenga verlof”, Wever-Croes ta splica.

“Ta e actitud swak aki di e Minister ta e motibo pakico nos pais su seguridad a desaparece. Minister Dowers no sa su trabou y no tin interes den su trabou. Y ta p’esey criminalnan ta fiesta na Aruba. E actitud complaciente di Gobierno tin nos unda nos ta”, lider di MEP a expresa.

“Nos pais merece miho. Nos pais ta desea miho. Nos ciudadanonan no kier pa criminalnan fiesta. Nos ciudadanonan kier pa crimen wordo combati cu man duro y no na e forma aki.

Nos pueblo no kier gobernantenan cu ta sconde tras di oposicion, nos pueblo kier gobernantenan cu ta bisa loke nan ta haci, y haci loke nan ta bisa.

Mescos cu den un cas un mama of un tata ta pone orden cu man duro, asina nos pueblo kier un Gobierno pa pone orden cu man duro. MEP ta dispuesto pa combati criminalidad cu man duro y sin miedo, y esnan cu conocemi sa cu ora mi bisa cu mi ta bay actua cu man duro, mi ta hacie. Esey ta mi compromise”, lider di MEP, Evelyn Wever-Croes a duna di conoce.