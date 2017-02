Evelyn Wever-Croes (MEP): Ta basta! Ban uni pa pa atende problema di abuso sexual di muchanan

Aruba constantemente ta wordo sacudi pa e caso di abuso sexual. E potretnan di un homber sunu den auto cu un mucha tabata circula tur caminda. Y no ta un incidente isola.

Cada dia cu pasa mas mucha ta bira victima di abusadornan sexual. Y ainda nos no por mira cu ta actua cu man duro contra e abusadornan. Ainda nos ta wak Ministernan ta draai den circulo, sin por of sin kier atende cu e problema. Ainda nos no tin un vertrouwensarts, of specialistanan pa haci e testnan pa comproba e violacion. Y sin e testnan aki bo no por condena e abusador na castigo halto.

“Mi ta puntra mi mes dicon ainda nos no tin esaki regla? Acaso no tin ningun hende den e Gabinete Mike Eman cu ta preocupa pa nos muchanan cu ta wordo viola sexualmente?

Con dificil e ta pa nos tin vertrouwens arts? Dokternan specialisa pa atende cu casonan di violacion 24/7?

Minister Dowers kier esaki bou Voogdijraad, cu no por ni atende tur trabou cu nan tin awor. Minister Schwengle y Minister Paul Croes no ta di acuerdo.

Mientras tanto, en bes di gara e toro na su cacho y bin cu un solucion, ta keda draai rond di e problema, y mas mucha ta cai victima na man di e abusadornan ey.

Ademas, a bisa cu mester traha un ley, pero dicon e ley no ta cla ainda? Con dificil e ta pa traha e ley ey? Dicon no ta pone prioridad na e ley ey?”, Wever-Croes a cuestiona.

“Placa no por ta e problema, pasobra tin placa pa Green Corridor, tin placa pa Rietveld.

Tin placa pa TNO. Tin placa pa tur Aventura Green di Gobierno, pero no tin placa pa evita cu nos muchanan ta wordo abusa sexualmente!

Nos muchanan ta mira na nos como adulto pa protehe nan di e hendenan aki. Nos ta fayando nos muchanan pasobra nos kier hasi cosnan cu ta combini nos so politicamente.

Ban stop di wak politica aki, ban pone e mucha central!”, lider di MEP a expresa.

SOLUCION DI MEP

“Pa por ataca e problema di abuso sexual nos ta propone 3 stap.

Stap 1: Mester bin cu e vertrouwensarts cu ta disponibel 24/7 y cu ta tuma prueba mesora di casonan di abuso. Mas lihe e pruebanan wordo tuma, mas lihe e investigacion por cuminsa y mas chens tin cu e lo conduci na castigonan mas halto. Y mas principal: mas lihe e pober mucha por cuminsa su proceso largo y doloroso di purba recupera di e abuso.

Stap 2: Mester re-enforsa Kinder- en ZedenPolitie cu mas material y personal pa nan por finalisa e investigacionnan cu mas rapides y eficiencia. Mas lihe e inviestigacion ta cla, mas inclina un Huez ta pa duna castigonan mas halto.

Stap 3: Mester introduci castigonan minimo, p’asina ningun hues bai tene tanto duele di e abusadornan manera ta e caso actualmente. Abusadornan mester haya un señal fuerte cu nos no ta tolera tipo di abusonan aki.

MEP lo ehecuta e 3 pasonan aki den e prome 100 dianan di gobernacion di MEP”, di acuerdo cu lider di MEP, Evelyn Wever-Croes.