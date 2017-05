Evelyn Wever-Croes: Mester bin investigacion profundo riba casonan di corupcion di tereno

Den conferencia di prensa di Partido MEP na comienso di siman, Lider di MEP, sra. Evelyn Wever-Croes a presenta cu un Corant den cua a wordo publica un combersacion di email entre un tal Leoncita y un tal Aldrick.

Sra. Wever-Croes a reacciona rib’e publicacion aki y a indica cu mester bin cu un investigacion profundo riba e caso aki y varios otronan cu ta andando pa un tempo caba.

Lider di MEP ta splica, “For di un publicacion cu a sali den un corant, mi a tuma nota di un caso di corupcion di otorgamento di tereno. Esaki ta algo hopi serio cu mester haya debido atencion.

Den e relato aki, a wordo publica un conbersacion di email entre sra. Leoncita y un meneer Eldrick. Den cual e meneer ta bisa:

“Leoncita bon tardi, Esaki ta e compania cu ta interesa pa cumpra na Barcadera. Mi ta wardando riba e draft contract di compra pa bo firma ora bo haya e prome downpayment di 100 mil florin”.

“Aki nos por mira un prueba contundente di tur e corupcion cu ta tumando luga pa loke ta trata tereno. E sra aki ta haya un opcion di Gobierno pagando masha poco cen.

Y prome cu Gobierno pasa e tereno na su nomber, e ta bende. E cumprando ta paga 100 mil florin downpayment. Y unabes a haya e placa di downpayment, e ta laga pasa e tereno riba nomber di e cumprado pa despues e cumprado paga e restante”, segun sra. Wever-Croes.

“Esaki ta casonan di speculacionnan di tereno di Gobierno cu no ta permitebel. Esaki ta contra nos reglanan y claramente bo ta mira e negoshi di tereno cu ta andando entre un tal Eldrick y un Leoncita.

E email aki ta menciona solamente e dos personanan aki. Niun caminda ta menciona nomber di Benny Sevinger of di Mike Eman. Esey no kiermen cu nan lo no ta involucra.

Di esey mi no tin prueba. Loke si mi sa ta cu Benny Sevinger sa di e asunta aki. Pasobra e cosnan aki ta pasa bou di su nanishi por lo menos 1000 biaha y e sa masha bon tur locual e ta firma”, sra. Wever-Croes ta splica.

“Aki ta unda nos tin pa para keto pa loke ta pasando na e pais aki. Y bayendo bek na e reunion cu a tuma luga den Parlamento siman pasa, na unda cu Fraccion di AVP a duna “green light” pa su ministernan sigui cu corupcion y cu placa bou di mesa regalando patrimonio di pueblo, pasobra e 12 Parlamentarionan di AVP t’ey toch pa protege y defende nan.

E caso di corupcionnan aki di tereno ta algo hopi serio. Ta absurdo caba cu un hende ta paga 100 mil florin solamente pa downpayment pa un tereno di Gobierno cu solamente ta supose di paga canon y gastonan di notario. E suma completo cu a cobra pa e tereno specifico aki ainda ta desconoci. Pero claramente nos por mira cu aki tin un hende cu ta enrikeciendo su mes”, sra. Wever-Croes ta continua bisando.

Segun lider di MEP, “Esaki ta un ehempel so. Nos tin mas di 100 ehempel di e casonan aki den un file. Y si nos conta e suma aki, 100 x 100 mil florin, nos ta ripara cu aki ta trata di basta placa cu ta somenta den saco di hendenan liga na e Ministernan di AVP.

Y awo e Minister no por bisa cu e no tabata sa di esaki pasobra esaki a wordo publica den corant hunto cu prueba di e conbersacion entre un tal Eldrick y Leoncita negociando tereno”.

Sra. Evelyn Wever-Croes ta termina bisando: “Mester bin un investigacion profundo rib’e casonan di otorgamento di tereno y castiga tambe esnan responsabel pa tur e iligalidad cu ta tumando luga cu patrimonio di pueblo”.