Evelyn Wever-Croes: Nos ta yudabo yena bo formulario di belasting

Partido MEP un biaha mas ta yudabo yena bo formulario di belasting, cuminsando e siman aki. “Mi ta hopi contento cu nos por anuncia cu un biaha mas MEP ta bay yudabo yena bo formulario di belasting 2016, cu bo tin te dia 1 di october pa entrega”, segun Evelyn Wever-Croes.

“Paga belasting ta deber di nos tur, pero no paga dimas. Pa evita cu bo ta paga dimas, bo mester yena bo formulario corecto y entreg’e na tempo. Si bo mester di ayudo, na Cede di MEP nos t’ey pa yudabo un biaha mas.

Diamars dia 5 di september di 6’or pa 9’or nos ta cuminsa. E campaña lo dura dos siman, riba diamars y diahuebs di 6’or pa 9’or, y diasabra di 9’or pa 1’or”, lider di MEP ta splica.

Pa por yudabo yena bo formulario, bo mester trece lo siguiente

Pensionado: si bo ta pensionado bo mester haya un resumen anual (jaaroverzicht) di SVB cu ta bisa cuanto bo a ricibi total den aña 2016. Tambe si bo tin mas pensioen, mester e resumen anual di e instituto di pensioen ey pa prueba cuanto pensioen bo a ricibi na 2016.

Salario: Si bo ta traha y bo a gana salario den 2016, bo mester un resumen anual di bo doño di trabou (jaaroverzicht of Loonbelastingkaart) cu ta menciona cuanto bo a gana den 2016.

Si bo a traha diferente caminda, bo mester busca e resumen ey na cada doño di trabou.

Prestamo Na Banco Of Otro Instancia: Si bo tin un prestamo na banco, pidi e banco un prueba cuanto interes bo a paga. Ta importante pa si bo tin hipoteca, pa ta skirbi exactamente cuanto e interes di e hipoteca ta.

Credit card y Island Finance tambe ta dedusible, pues busca e pruebanan di eseynan tambe.

Seguro Di Bida: Si bo tin seguro di bida, pidi e compania pa dunabo un prueba cuanto prima bo a paga di seguro di bida. Esey tambe ta yuda pa baha bo belasting.

Yiu Ta Studia Den Exterior: Si bo tin yiu ta studia den exterior bo por haya un suma mas halto pa deduci di bo belasting. Pero bo mester entrega un prueba cu bo yiu tabata inscribi na e scol of universidad fin di 2016, y bo mester manda prueba di gastonan cu bo a paga pa bo yiu;

Gasto Di Notario: Si en caso bo a bay notario pa cera un hipoteca of aumenta bo hipoteca, e gastonan di notario tambe ta dedusible. Si bo a bay notario pa cumpra of bende un tereno of cas, of pone erfpacht, e gastonan ey NO ta dedusible, solamente si ta pa un hipoteca.

Corda trece e recibo di notario, pasobra esey tambe ta baha bo belasting.

Paga belasting ta un deber di nos tur, pero no paga dimas belasting si. Acudi na Cede di MEP entranda diamars 5 di september, 6’or atardi, y cu gusto nos lo yudabo, completamente gratis, lider di MEP, Evelyn Wever-Croes ta termina bisando.