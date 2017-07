Evelyn Wever-Croes: Solucion pa problema cu cuido di salud

Trece cuido mas cerca di pashent

Durante e debate di lidernan politico siman pasa, a elabora riba e. o. e tema di cuido di salud. Lider di MEP, Evelyn Wever-Croes a contesta e pregunta “con lo corta e tempo di espera den cuido di salud”.

CORTA TEMPO DI ESPERA

Pa mehora e cuido di salud mester corta tempo di espera. Pa corta e tempo cu un pashent mester warda pa mira specialista mester amplia e cantidad di specialista. Y si mester nos lo trece dokternan di exterior pa un temporada cortico, pa yuda nos propio profesionalnan wak e pashentnan. Una bes nan keda cla, nan lo bay bek y nos propio specialistanan lo sigi atende cu e pashentnan den un tempo relativamente cortico.

Naturlamente nos mester trece nos hobennan graduadonan den medicina den region bek pa traha na Aruba.

Pero no esey so. Mester amplia e orario di sala di operacion. Si tin suficiente personal y tin suficiente material pa haci operacion, no mester warda tanto. Mescos ta conta p’e orario di haci test manera scan, MRI, etc.

Pa logra esaki nos mester inverti mas den nos empleadonan y nan condicionnan di trabou, pa haci e trabou mas atractivo pa nos hobennan. Nos mester percura p’e estudio na EPI ta cualifica pa studiantenan por drenta y traha na Hospital mesora sin problema, segun Wever-Croes.

PREVENCION

Pa mehora e cuido riba termino largo nos mester enfoca mas riba prevencion. Importante ta pa hendenan biba saludable, pero esey ta casi impagable na Aruba.

P’esey nos mester baha e prijs riba productonan saludable y educa nos cuidadanonan con pa biba un bida saludable.

MEP lo introduci un chequeo obligatorio cada aña, pasobra asina bo por detecta problemanan den salud di trempan. Un riñon prome cu perde hopi di su funcionalidad, un bista prome cu glaucoma bay cu ne, cancer prome cu e bira mas grandi.

Den tur e casonan aki e tratamento ta mucho mas efectivo y menos costoso si e malesa wordo detecta na tempo, lider di MEP ta splica.

Cu salud di hende bo no ta haci wega. Nos dokternan y profesionalnan ta hasiendo nan maximo esfuerso pa mantene e cuido na un nivel halto, pero nan mannan ta mara. MEP ta di opnion cu un pueblo salud y un pueblo educa por enfrenta tur retonan, y p’esey cuido di salud lo haya prioridad. Nos lo cambia e enfoke di gobernacion cu awor ta riba estetica y embeyecemento, y pone e enfoke rib’e ser humano, pasobra pa un pais progesa e ser humano mester ta salud p’e por progresa tambe, Evelyn Wever-Croes ta conclui.