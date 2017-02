Evelyn Wever-Croes tocante abuso sexual di muchanan “No bisa mi kico no por, bisa mi kico si por”

E siman aki un abusador cu a abusa di su yiu di 4 aña, a haya apenas 1 aña di castigo. Asina mes cu tabatin tur prueba!

Lider di MEP, sra. Evelyn Wever-Croes ta considera esaki como un bofta den cara di henter nos comunidad.

“Esaki ta mustra un biaha mas cu e falta di accion di parti di Gobierno di AVP ta devastador!

Pasobra si e ley di iniciativa di MEP a wordo acepta, lo e abusador aki a haya hopi mas aña di castigo.

Lamentablemente AVP a bira un partido hopi negativo. Ultimo tempo cada rato bo ta tende nan bisa cu “NO POR, NO POR, NO POR”. Nada no por mas. Si ta pa nan biaha of fiesta, e ora si por.

Pero si ta pa pueblo, nada no por mas! Ami ta cansa di scucha kico tur NO por, bisa mi kico si por”.

Castigo mas severo pa abusador sexual

Casi 7 aña pasa un mama balente a bin Parlamento cu 11 mil firma y pidi pa castigonan mas severo contra abusadornan sexual.

Entre otro pa introduci castigonan minimo.

“Nos fraccion mesora a traha un iniciativa di ley y a entrega esaki na Parlamento.

Na september 2010 Raad van Advies a duna conseho y a sugeri cierto cambio y nos a haci tur e cambionan cu excepcion di un cu nos mes no por traha pasobra ta Gobierno mester trahe: Un parafo den cual ta describi e maneho di Gobierno di Mike Eman pa cu castigonan minimo.

Ya na september 2010 nos a cuminsa manda carta pa Gobierno pa pidi Gobierno manda nos nan maneho y nan vision pa nos por continua cu e ley.

Despues nos a manda varios recordatorio. Sinembargo te dia di awe Gobierno no a contesta nos peticion y pesey e ley ta pega ainda.

Unico cos cu bo ta scucha ta Parlamentarionan di AVP hopi negativo ta bisa NO POR, NO POR, NO POR.

Esey nan a haci tambe ora nan a vota CONTRA di un mocion di MEP pa bin cu e castigonan aki.

Mi ta cansa caba di tende nan bisa cu no por. Bisa mi kico SI por pasobra mientras cu AVP ta stroba e ley pa wordo finalisa, e abusadornan sexual ta sigui abusa y cada mucha cu wordo abusa, ta un dimas.

Ban stop di ta negativo y pone nos energia den con SI pa protehe nos muchanan mihor.

Solo ta sali pa nos tur y asina nos di MEP lo percura pa brinda proteccion y mehora calidad di bida di nos muchanan. Esey ta nos compromiso!”, segun Evelyn Wever-Croes, lider di partido MEP.