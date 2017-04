Exitoso fundraising y accion di sticker di Alan Howell

Alan Howell “The small man for the people and the people for the small man” di partido POR, ta keda un politico hoben cu ta premira pa haya un sosten grandi di pueblo den e eleccion venidero dia 22 di september 2017.

Alan a tene un fundraising chikito na su cas cu a resulta den algo grandisimo. Hendenan a bin di tur districto di Aruba pa contribui cu Alan su fundraising.

Dimes e bario di Mabon, Brazil, Rooi Koochi, Noord, Cura Cabay y San Nicolas a sostene Alan masalmente.

Loke tabata remarcabel pa wak ta cuanto hende a yega y a desea un sticker di “Alan E Forsa Nobo” riba nan auto. A yega hasta un momento cu stickernan a caba y cuminda a sold out.

E siman venidero lo tin mas sticker di “Alan E Forsa Nobo”. “Together we can make it better”, ta e lema di Alan Howell.