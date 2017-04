Exitoso simpocio internacional di Aruba Tang Soo Do Bond

Fin di siman tras di lomba Aruba tabata cede di un simpocio di Tang Soo Do organisa pa Aruba Hapkido Association/Aruba Tang Soo Do Bond. Presente na dicho simpocio tabata e gran maestro Koe Woong Choong di Federacion Mundial di Korea di Tang Soo Do Moo Duk Kwan. Di region Caribe y Latino America grand maestro Pedro Vangas, region Norte America e gran maestro James de Saffold y por ultimo director p’e area di Caribe maestro Luis Raul Torres Melendez.

Hunto cu nan un delegacion di (gran) maestronan for di Puerto Rico, Chile, Colombia, Corsou, Panama, Merca y naturalmente Aruba.

Durante di e simpioco a trata varios topico hopi extensivo encuanto planificacion a termino largo y metodologia/didactica di duna les, tambe cooperacionan na Aruba entre estilo/scolnan di arte marcial Koreano.

Invitadonan special tabata tambe gran maestro Jose (Chaco) Cornelio (Tae Kwondo), Maestro Melvin Rasmijn (Noord Tae Kwon Do Center), maestro Len Johnson y maestro Eric Dania (Aruba Korean Karate Institute Ji Do Kwan).

Tambe e parti mas gusta y popular tabata e tayer dunador di maestro Sergio Andres Aroyo Collante di e instituto ‘Aliansa Coreana’ di Bogota, Colombia.

Maestro Sergio Andres ta Director di dicho instituto caminda ta siña e idioma Koreano, cultura y tradicion.

Banda di esey dicho instituto ta encarga pa sigui siña yiunan di ehecutivonan di Korea cu ta traha of biba na Colombia e idioma. Mester bisa cu esaki t’e comienso di un colaboracion entre dicho instituto y Aruba.

Lo bay sigui traha riba un programa di cooperacion pa brinda tur participante di diferente arte marcialnan di Korea na Aruba (Tang Soo Do, Tae Kwon Do, Karate Koreano, Hapkido etc.) e oportunidad tambe pa sigui dicho tayernan den futuro pa engrandece nan conocemento di e pais for di unda nan arte ta origina.

Durante e dianan aki a organisa tambe p’e hobennan un torneo chikito y Egg Hunt. A clausura e siman cu examan di Kodanja (examen di dan avansa) caminda e prome Kodan ya a tuma lugar aña pasa juli na Orocovis y Manatina Puerto Rico.

Na november benidero lo tuma lugar un Forum na Seoul, Korea caminda lo sigui cu algun punto interesante cu a keda introduci n’e simpocio na Aruba.

Un danki sigur na Lotto, e Loteria di Aruba pa medio di Comision di Subsidio cu a subsidia e simpocio internacional di Tang Soo Do organisa pa Aruba Hapkido Association/Aruba Tang Soo Do Bond.