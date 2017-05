Experience San Nicolas ta continua cu Mother’s Day Edition for di 10’or pa 2’or

Experience San Nicolas, un evento cu kier duna mas atencion na e experiencia unico cu tin na San Nicolas, lo tuma lugar un biaha mas diadomingo 7 di mei binidero di 10’or di mainta pa 2’or di merdia. E biaha aki Experience San Nicolas lo ta den cuadro di Dia di Mama, ofreciendo tur bishitante e oportunidad pa cumpra e regalo special pa tur e mamanan na Aruba y tambe participa na diferente workshop special cu e tema di Dia di Mama.

Cosecha lo bay tin un workshop di Origami (arte cu papel). E artista Derek Chong lo guia e grupo di participante pa traha un bunita bouquet di flor pa mama. Tur famia y gruponan di amiga ta invita pa bin traha bouquet di flor y tambe cumpra obranan unico pa regala mami.

Y participacion na e workshop ta completamente gratis.

Na Museum of Industry lo bay tin tournan special pa nos mamanan na mita di prijs y den colaboracion cu Espacio Azul y ATEMOSA lo ofrece un workshop di Mosaic special cu tema di Dia di Mama duna pa sra. Enrita Werleman.

Pa reserva pa e workshop por registra yamando 5935509 of via info@espaciozularuba.com. Participacion na e workshop ta consisti di material, drinks, snack y tambe entrada pa e museo.

E parti special ta cu tur mama cu bishita museo lo participa pa gana un premio special na cortesia di Aqua Nails Spa Aruba, The Old Cunucu House y Spa del Sol. E ganadornan lo wordo anuncia dialuna 8 di mei via e pagina di Facebook di Museum of Industry.

Gladys ta warda tur hende pasa bishitele na Community Museum pa un tour bek den tempo. Entrada akinan lo ta na mita di prijs y tambe tin oportunidad pa gana premio.

Probecha e diadomingo aki pa pasa un rato ameno cu mami y siña mas over di nos herencia cultural.Participants are also welcome to bring their own material like plastic/carton/paper/decorative appliques.FREE – FREE – FREE workshop E tiendanan y restaurantnan di semper lo ta habri riba e dia aki na San Nicolas. Esakinan ta e. o. Wema, El Gallo Rojo, Alankar, JM Enterprises, La Aruba, Joy’s Restaurant, Aruba Store, Topaz Takeway y O’Niel Caribbean Kitchen.

Subi e pagina di Facebook di Experience San Nicolas y haya sa mas informacion di e edicion aki di Experience San Nicolas “Mother’s Day Edition”.