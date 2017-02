Extradiccion di Rietwijk, Koeiman y Felecia un hecho

WILLEMSTAD – Ayera mèrdia, diárazon 15 di febrüari 2017, a extraditá Ramphis “Ronchi” Rietwijk (1965), Rogelio “Greg” Koeiman (1968) y Gilbertico “Kalala” Felesia (1978) pa Estádos Unídos.

Nan a bandoná Còrsou (Felecia y Rietwijk) y Sint Maarten (Koeiman) riba un buelo special di autoridadnan hudicial Mericano.

E extradiccion di Koeiman, Rietwijk y Felesia conocé un historial largo. E proceso a keda iniciá na 2013 na momentu cu Estádos Unídos a pidi detencion y extradiccion di tur tres persona relacioná cu traficacion di droga.

Autoridadnan hudicial di Estádos Unídos ta acusá e trio di traficashon di por lo ménos 2 cargamento for di Philipsburg (St. Maarten) pa Estádos Unídos.

Den luna di jüli 2013 US District Court for the Southern District of New York a ordená nan detencion.

E proceso di extradiccion a conocé un caminda hopi largo. For di 2013 te dia di awe. Entre otro durante henter e proceso tabatin diferente caso den Corte via Hof y via huicio sumario penal y civil pa trata na para e proceso. Tur a resultá envano.

Durante e periodo aki a trata e extradiccion hasta na dos ocasion den Corte Supremo (Hoge Raad) di Reino Hulandes na Den Haag, e órgano cu ultimo palabra riba tereno di ley penal y mas halto den Reino.

Promé esey a sosedé riba peticion di abogado y despues riba peticion di Ministerio Público (OM).

Dia 15 di novèmber 2016 Hoge Raad a dicidí definitivamente cu e extradiccion ta hustificá y aceptabel.

Finalmente, dia 16 di janüari 2017 Gobernador di Còrsou y Gobernador di Sint Maarten a tuma e decision definitivo pa extradiccion.