F.A.D.A ta informa: Kico e ta nifica pa ta adicto

Un persona no ta bira adicto di un dia pa otro. E ta un proceso cu por dura lunanan of añanan pa e yega na e nivel cu e persona ta sufri di e malesa di adiccion. Den e caso aki cada persona ta diferente. E adiccion hopi biaha ta cuminsa cu e uzo ocasional di un substancia.

Algun hende ta keda na e uzo ocasional pero otro hendenan ta entusiasma y ta cuminsa uza e substancia mas y mas. Esaki ta pasa specialmente ora cuminsa uza alcohol y/ of droga pa kita un beis of e persona ta sinti su mes harta y/ of cu stress dor di diferente problema/ situacionnan cu ta pasa cu ne. E persona ta dicidi pa cuminsa bebe alcohol of uza substancianan cu tin efecto adictivo cu nan.

Obviamente e uzo di alcohol of otro substancianan adictivo no lo yuda y e mesun beis of stress lo bin bek e siguiente dia. E persona lo keda purba mas biaha pa e sentimento malo sconde bou di e uzo y esey lo haci cu e persona kier uza e substancia mas y mas biaha. Na e momento cu e persona haya e gana/ necesidad pa uza e substancia y e no por haya e substancia na e momento eynan y e persona ta cuminsa ansha, esey por ta un señal cu e persona a cuminsa depende psicologicamente/ mentalmente di e substancia. No ta solamente esey, pero e curpa a cuminsa custuma cada biaha un poco mas na e alcohol y/ of e droga.

E momento lo yega cu e substancia no lo tin mes un efecto mas y lo mester cuminsa na aumenta e cantidad cu ta uza. Mester di un dosis mas halto p’asina por sinti e mesun efecto tempo cu a uza pa promer biaha of tempo cu a cuminsa uza. E curpa kier of mester of ta pidi pa mas alcohol y/ of droga tur dia. Si bay stop of baha e uzo, e curpa lo bay protesta y por te hasta bira malo. Esey ta wordo yama ‘withdrawal symptoms’ na Ingles y ‘ontwenningsverschijnsel’ na Hulandes. Esey ta adiccion fisico. Mester corda cu tur persona ta diferente y tur situacion, p’esey ta importante pa busca informacion y yudansa corecto y adecua.

Por tuma contacto cu F.A.D.A. si tin pregunta of ta buscando ayudo pa un familiar of amistad mirando cu nos ta traha rib’e prome y di dos liña di prevencion unda na banda cu nos ta duna charla tambe nos ta brinda yudansa y conseho na esnan cu tin un problema cu adiccion.

E team dinamico di F.A.D.A. ta na alcanse di comunidad di dialuna pa diabierna di 8:00 am te cu 4:30 pm. Pa cualkier pregunta of informacion pasa libremente na Campanastraat #5 Dakota of Bvd Veen zeppenveldstraat z/n San Nicolaas (banda di postkantoor).

Tambe por yama nos na 583-2999.