Facultad di Hospitality and Tourism Management Studies ta felicita Sabina Rey nos studiante y Reina di Carnaval 63!

Maestro/anan y studiantenan di e Facultad di Hospitality and Tourism Management Studies ta felicita Sabina Rey, nos reina di Carnaval 63 cu a logra e titulo maximo y demas titulonan e. o. best speech, best show, best costume, mas popular, best makeup y Setar Queen of MAS.

Decano John Wardlaw ta subraya, “Nos ta orguyoso di nos studiante cu a realisa su soño, cu for di chikito caba e tabata kier a logra. E tawata bon prepara, e por a expresa su mes eloquentemente y a disfruta di cada momento cu apoyo di su famianan di cas y universidad.”

Sabina ta actualmente un junior (den su di dos aña) y ta demostra di no solamente tin capacidadnan academico, sino tambe otro caracteristicanan y actitud cu ta refleha e meta di nos facultad.

Pabien Sabina!