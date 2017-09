Famianan Arubiano na St. Maarten ta gradici ayudo y sosten di Gabinete Mike Eman II

Entre e lugarnan cu Prome Minister Mike Eman a bishita diaranson, durante su presencia breve na St. Maarten, ta un bario caminda hopi famia Arubiano ta residencia. Aki el a mira con nan a perde nan cas y e situacion devastador.

“Mi ta hopi conmovi,” asina e mandatario a bisa. “Loke nos a mira di prome instante, di por organisa pa e famia di esnan cu a wordo afecta pa bay Aruba y cabes di famia por keda y reconstrui, a cuminsa caba.”

Dennis Hillisson, p.e., su casa ta Arubiano y hunto cu nan yiu a sali antayera den e buelo cu Minister Mike de Meza a yega y bay cu hopi hende bek Aruba. Dennis ta conta cu awor por sigui traha sin preocupa pa nan salud.

Famia Bosch ta cla pa ricibi nan aki na Aruba. Cu 40 aña cu e tin ta biba na St. Maarten, Dennis a conta cu esaki t’e di 6 horcan cu e ta pasa aden, pero sigur esun pio.

El a pasa den Louis cu tabata categoria 4 y Gonzalo dos aña pasa a zink su cas flotante, pero asina mes ta sigui traha.

Nan tin un restaurant riba e strip cu a logra habri bek, y aunke no tin cuminda pa ofrece, e anochi prome a ricibi 60 persona buscando algo pa bebe. E cas cu nan ta huur a perde parti di su dak y e awa cu a drenta a muha tur cos.

“Nos ta purba reconstrui mas liher posibel paso ta unico manera pa sobrevivi. Bo tin cu sigui bay. Awor cu mi sa cu mi yiu y casa ta na Aruba safe y mi otro yiunan ta na Corsou, mi ta sigui traha pa reconstrui. Na momento cu cosnan ta canando bon nos por bin Aruba bek, pero aworaki St. Maarten mester di nos.”

Otro habitante cu Premier Eman a topa ta sr. Martinus, kende a expresa na prome lugar: “Mi ta hopi orguyoso di wak Prome Minister den nos bario cu ta nos oficial cu a manda avion pa recoge nos yiu cu nos señoranan; kita e preocupacion y no stroba y nos sa sigur cu nos isla ta cuida nos famia y nos ta pone man hunto pa reconstrui.”

Nan ta cinco ruman cu a perde casi tur cos, menos nan bida, manera e mes a bisa. Hunto cu primonan ta haciendo limpi e restaurant y Bed & Breakfast cu nan tabatin.

El a bisa conta tambe cu nan bario ta uno cu tin hopi negoshi, pasobra Phillipsburg ta sera 6’or, pero esaki t’e mainstrip di St. Maarten pasobra nan ta habri 24 ora pa dia.

Hopi negoshi a wordo destrui akinan.

“Nos ta contento cu Prome Minister a bin y wak e daño cu nos a haya aki, pero nos ta fuerte…nos ta Arubiano, di Companashi. Nos ta aprecia tur apoyo cu nos por haya y nos ta sigui lucha. Nos ta uni cu otro y yuda otro; t’asina nos tin cu sigui.”

Ciudadano Peterson a haci eco di e pensamento ey: “Nos tin cu sigui biba, no por laga un horcan domina nos bida asina. Nos tin un futuro, nos tin yiu y nietonan. Nos a manda un parti di nos famia ya caba Aruba,” el a bisa, mientras a stop un rato di pidi e zinknan bieu pa nan no ta un peliger. Herida na tres ribchi y su riñon paso el a cay for di dak, e no ta stop.

E ta biba na St. Maarten ya pa 30 aña di tempo cu Lago a sera. Apesar cu tin tur su famia na Aruba ainda, e ta wak Isla Riba como e cas cu e no ta bandona.

“Si nos tin cu pasa aden atrobe, nos ta pasa aden atrobe, pero nos ta bay sigui lucha.”

Su propiedad ta herencia di famia. Na 95 a perde un parti, pero e biaha aki si a perde tur cos, segun e ta conta.

“Bo por wak cu no ta nos so, ta henter St. Maarten a wordo destrui e biaha aki. E cos aki tabata algo masha mahos. Mi ta spera cu algo asina no pasa ni cerca di Aruba.”

Nan tabata prepara paso St. Maarten ta den zona di horcan, pero asina mes, ni maske ken bo ta, bo ta haya sla y nos ta pone sufrimento un banda y nos ta sigui padilanti cu ayudo di ken cu kier yuda, nos pero nos ta sigui.”

Eman a bisa ta hopi contento di mira cu e esfuersonan di Aruba ta afecta positivamente famianan di Arubiano haciendo uso di e buelonan cu a institui.

“Nos trabou ta pa colecta mas informacion, bay bek Aruba y sigui traha pa trece mas alivio pa St. Maarten. Un bes mas, e trabou ta hopi. E cantidad di hende cu ta bay perde trabou, e retonan social y economico; pesey cualkier ayudo ta hopi importante,” asina Premier Eman a finalisa bisando.