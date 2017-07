“Festival del Talento y la Belleza Internacional 2017” na Republica Dominicana

Diasabra ultimo, Aruba a score un biaha mas na e evento cu yama Festival del Talento y la Belleza Internacional cu a tuma lugar na Puerto Plata, Rep. Dominicana.

The Chaz Modeling and Talent School ta mandando muchanan di su scol cu a cualifica pa participa n’e evento aki ya pa 15 aña caba.

E aña aki The Chaz Modeling& Talent School a manda 4 participante, cualnan ta C’yannah Alberts den categoria Baby Model International, Darienne Tromp den categoria Mini Model International, Sheldry Boekhoudt den categoria Little Face of the World y Josienne Maduro den categoria Little Beautiful of the World.

Despues di un siman di hopi actividad y training nos muchanan a competi na un nivel halto y a sa di saca cara di Aruba. Darienne Tromp a sa di conkista e titulo maximo di Mini Model International 2017 y tambe e miho trahe di fantasia den su categoria.

C’annah Alberts a conkista e titulo di 2do finalista den e categoria di Baby Model International. Sheldry Boekhoudt a conkista e titulo di Figurines Club Imagen Internacional y tambe miho trahe di fantasia den su categoria. Josienne Maduro a conkista e titulo di Rafael Rivero Imagen Internacional y tambe miho trahe di fantasia den su categoria.

Aruba por ta orguyoso di su 4 talentonan hoben aki cu sigur tin un futuro grandi nan dilanti den e mundo di beyesa, moda y talento. Danki na un y tur cu a yuda e muchanan aki di The Chaz Modeling & Talent School y sigur danki n’e apoyo di e delegacion grandi cu a biaha pa apoya specialmente nos muchanan.

Danki na nos reinanan saliente cu ta nos Baby Model International 2016 Caithlyne Kock, Pre Teen Model International 2016 Stacey van Gaalen y Miss Teen Model International 2016 Shanty Kanhai pa nan tremendo trabou haci pa a promociona nos isla Aruba y tambe nos scol di moda y talento.

Danki tambe inmenso na Pawa Dominicana cu ta e aerolinea cu a transporta nos delegacion cu un tremendo servicio.

Pa mas informacion y potretnan por “Like” nos pagina di Facebook: The Chaz Modeling & Talent School. Keda pendiente pasobra pronto The Chaz Modeling & Talent School ta bay tin un casting buscando talentonan nobo y scondi!!!