Fin di siman di ‘Love Festival 2017’ a bira mas grandi cu ‘We Love Food Trucks Festival’

Amantenan di cuminda di truck, fanaticonan di pan of basket pa saborea despues di a keiro of despues di trabou; prepara e stoma pasobra pronto lo bo tin oportunidad di tin nan tur bo dilanti y den un solo lugar.

‘We Love Food Trucks Festival’ t’e mas reciente ampliacion di loke ta, e ya bon conoci, ‘Love Festival’ y cu e aña aki ta tumando lugar dianan 3, 4 y 5 di november.

E festival di snack truck of truck di cuminda, lo ta ubica riba e ‘Music Boulevard’ cu ta bay crea riba e ‘Harbor Arena’ na Oranjestad, specialmente p’e evento aki.

E exponentenan mas popular y gusta di nos gastronomia mobil lo tey y hunto cu nan un area bon condiciona cu hopi mesa y stoel pa bo por sinta sea bo so, cu bo pareha, of bo grupo y disfruta di e ‘mondjes’.

Cada anochi e ‘We Love Food Trucks Festival’ ta cuminsa for di 7’or ofreciendo dushi cuminda estilo Crioyo, Mexicano, Italiano, riba grill, Hulandes, etc. etc.

Naturalmente lo tin tambe un bar hopi amplio p’asina bo tin algo pa baha cada hap cune.

Entrada ta completamente gratis pa tanto e bishitantenan di ‘Love Festival’, como tambe pa publico en general. Esnan paden di e festival di musica lo tin un entrada special cu aceso pa y for di e area di ‘We Love Food Trucks Festival’, y esnan cu despues di a yena stoma, kier bay kima e calorianan cu e bon musica di artistanan local y internacional; por pasa cumpra un carchi na porta.

Asina un y tur riba e isla por goza di e anochinan aki y tur loke nan tin pa ofrece y Love Festival atrobe ta amplia su concepto di kico ta un berdadero festival, cu experiencianan pa scucha, pa wak y tambe pa smaak.

Falta poco menos di un luna p’e fin di siman grandi di ‘Love Festival’ y awor tambe e ‘We Love Food Trucks Festival.’ Varios t’e trucknan cu ya a confirma nan participacion, pero si bo ta desea mas informacion ob kier reserva un lugar pa bo truck tambe ta den e festival aki, yama awe mes na 592-5069.

Tene cuenta cu espacio ta limita pa cu e obhetivo di por mantene un ambiente agradabel y safe pa publico.