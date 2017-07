Forma bo team y participa den e prome “King of the Court”

Abo ta cla pa competi den basketball? YMCA San Nicolas lo tene un competencia di basketball “3on3”, cu ta “King of the Court”. Supervisor di YMCA San Nicolas, Percy Felipa, ta invitando comunidad di Aruba completo pa bin presencia e competencia di basketball.

Esnan cu kier participa por inscribi 4 hungado di e categoria mini, unda cu 3 lo por hunga riba cancha y 1 pa reserva, segun reglanan di Aruba Basketball Bond. Lo tin 9 categoria y den cada uno lo tin un maximo di 5 team. E teamnan lo competi contra otro pa 3 siman largo y esaki lo cuminsa diaranson 9 di augustus y ta termina na inicio di september.

Diferente wega y deporte ta keda teni na YMCA, pero pa motibo cu esaki a keda para pa basta tempo a cuminsa trek basketball atrobe pa deportistanan, principalmente p’e temporada di vakantie. E bond di basketball di cada pais a cuminsa crea mas exposicion pa e deporte y pa cu esaki YMCA ta yuda e bond haya mas informacion di e muchanan aki, Percy Felipa a indica.

Pa cada “3on3” cu organisa, nomber di e muchanan tambe lo bay na nivel internacional.

Ta papiando akinan di muchanan entre 10 aña (mini) te na adulto.

Percy Felipa a sigui bisa cu e evento aki ta pa tur hende cu kier participa. Por pasa inscribi na YMCA San Nicolas cu e nomber di e integrantenan di e team.

“Mi ta spera tur e atletanan, esnan cu tin gana, e amantenan di basketball, nan tur pasa inscribi nan mes, pa nos por tin un par di siman alegre, competitivo y duna e miho di basketball”, Percy Felipa di YMCA a expresa.

E weganan lo bay ta den siman, riba diaranson cu diabierna, cuminsando pa 6’or di atardi te cu 10’or di anochi. Ta parti e divisionnan den dos poule, unda cu un ta hunga riba diaranson y e otro riba diabierna. Na final, e prome dos luganan lo competi p’e titulo di campeon di cada poule.

Pa saca e campeon di cada poule, lo tene e weganan riba un solo dia.

E intencion ta pa no solamente haci e competencia na San Nicolas, pero na YMCA Dakota tambe. Esaki a base di e interes di e atletanan.

“Si por organisa e competencia di basketball e aña aki ainda na Dakota, pa fin di aña lo organisa un final entre e grupo cu sali campeon pariba contra e grupo campeon pabao”, Percy Felipa a indica.

Di e manera aki un invitacion cordial ta bay pa participa den e “King of the Court” organisa pa YMCA San Nicolas cuminsando dia 9 di augustus. Forma bo ekipo. Inscripcion ta habri!

Personanan cu ta interesa pa inscribi nan yiu pa participa, por pasa libremente na nos oficina situa na Calabasstraat 1, of na Pastoor Hendrikstraat 55. Pa mas informacion por yama libremente na YMCA Dakota na 5823072 of YMCA San Nicolas na 5845303.