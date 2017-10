Formacion di Gobierno mas logico y cu lo combini Aruba mas t’esun di MEP-POR y eventualmente RED

Despues di 20 aña Aruba un biaha mas ta den un proceso di formacion di un Gobierno di coalicion. Hopi t’esnan cu no conoce con e proceso aki ta bay ya cu pa 4 eleccion tras di otro ta un partido a haya e mayoria absoluti. Di 2001 pa 2009 partido MEP y di 2009 pa 2017 partido AVP.

Despues di e 20 añanan aki pueblo di Aruba a bisa cu ta suficiente pa tin un solo partido na mando y a scoge pa bay den direccion di un Gobierno di coalicion unda e ‘checks & balances’ lo por funciona mihor cu loke a pasa durante gobernacion di un solo partido.

Parlamento lo bay eherce mayor control y e famoso ‘stempel parlement’ lo perde su nefasto validez.

E coalicion ideal lo mester tabata uno di AVP-MEP cu un total di 18 asiento, pero e enemistad entre e dos partidonan aki ta bin di decadanan atras.

Hopi lo bisa cu mester laga tur cos atras y traha na bienestar di Pais Aruba, pero e programanan presenta p’e dos partidonan aki ta totalmente diferente.

Aki no tin bashamento di awa den biña, aki lo mester bay sea cu awa of cu biña y lo ta hopi dificil pa un di e dos partidonan aki laga nan programa cay y sigui cu e programa di e otro partido.

Mirando cu AVP a sali e partido mas grandi, e siguiente opcion lo tabata un coalicion cu POR y eventualmente cu RED tambe, pero aki un biaha mas tur dos partido a anuncia inclusivo prome cu e resultadonan final tabata conoci cu nan no lo traha cu otro.

Lider (ainda) di partido AVP, Mike Eman, a bisa for di basta luna caba cu e no lo traha cu POR, mientras cu Otmar Oduber, lider di POR, a bisa cu mientras cu tin algun persona cu ta sigui ocupa posicion di Minister, e no lo por traha cu AVP.

El a bisa cu e no ta sostene e maneho di AVP mas y pa tal motibo el a sali. Logicamente e no lo forma un Gobierno cu ta bisa cu ta continuacion di loke a wordo haci.

Ademas, mester wak e scenario cu AVP, aunke a haya mas cantidad di voto, el a wordo castiga dor di pueblo cu 10 mil voto, bayendo di 13 asiento te na 9 asiento.

P’esey e formacion di Gobierno mas logico y cu lo conbini Aruba mas t’esun di MEP-POR y posiblemente RED.

Programanan di MEP y POR tin hopi similitud y e diferencianan ta minimo entre un y otro. Programa di RED tambe tin varios punto similar y por basha awa den biña pa loke t’e puntonan cu ta diferente, manera e lider Ricardo Croes a bisa.

Tanto Evelyna Wever-Croes como Otmar Oduber a mustra for di inicio di e proceso di informacion cu nan ta dispuesto pa traha cu otro y esey t’e rumbo cu ta bayendo tambe. E ta un decision cu no ta facil mirando e pasado di e dos lidernan aki y algun di e integrantenan cu politicamente tabata ataca otro fuertemente.

Pero ambos a mustra cu por laga atras aspectonan negativo aki y concentra riba traha conhuntamente pa bienestar di Aruba.

Hopi lo bisa cu e Gobierno di e dos partidonan aki no lo bay dura largo, mas ainda teniendo na cuenta cu e ta un mayoria minimo, pero por spera net lo contrario. Un Gobierno duradero cu lo tin su ‘checks and balances’ manera debe ser y cu lo traha basa riba un programa di gobernacion conhunto cu si wordo ehecuta manera debe ser, e ganador lo ta pueblo di Aruba.

Ambos partido of e tres partidonan lo ta controlando ehecusion di e programa al pie de la letra y den caso cu esey no tuma lugar lo sa di tuma e pasonan necesario p’e rumbo wordo coregi y esey ta hustamente loke Aruba merece, un Gobierno cu tin e pueblo, e ciudadano na prome lugar.

Ban duna e dos/tres partidonan aki e oportunidad pa traha, ban laga nan mustra kico nan por haci hunto y no purba kibra loke ainda no a ni cuminsa.