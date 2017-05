Fraccion di MEP hopi fuerte den Parlamento

AVP a vota pa contra integridad, y pro corupcion

“AVP un biaha mas a demostra su cara berdadero na momento cu di un banda ta papia di integridad, hasta traha supesto leynan di integridad, pero ora nan mester a para pa integridad mes, nan a scoge pa NO hacie. Ta prueba di politiconan cu ta bisa un cos, pero ta haci otro. Lamentablemente esaki ta conta pa tur 12 Parlamentario di AVP, maske nos sa cu no ta tur kier a bai e direccion aki pasobra e ta contra nan principionan”, lider di MEP Evelyn Wever-Croes a duna di conoce.

Glenbert Croes den su disertacion a trece lo siguiente padilanti: “Dicon a cuminsa cerca Paul Croes, siendo cu tin pruebanan cu varios di e ontheffingnan a inicia cerca otro Ministernan?

Aki mi tin un ehempel di un peticion pa ontheffing cu a wordo entrega cerca Minister Benny Sevinger na september 2016, y e mesun dia Minister Sevinger a aprob’e y despues a mand’e pa minister Paul Croes. Paul Croes a tuma dos luna y a aprob’e na december 2016. P’esey mi ta puntra, dicon a cuminsa na Paul Croes?”

Guillfred Besaril a enfoca rib’e diferencia cu tin entre e investigacion penal pa Ministerio Publico y e responsabilidad constitucional di Parlamento.

“Awe nos no ta tratando e pregunta si Paul Croes ta culpabel si of no, esey ta keda pa husticia determina. Awe nos ta tratando e pregunta si como sospechoso di un corupcion asina serio Paul Croes ta gosa di e confiansa di e Parlamento aki pa sigui como Minister si of no.

Pa nos e contesta ta no!”, Besaril a splica.

Dangui Oduber a elabora mas den extenso rib’e corupcion di cual e Minister ta wordo acusa di dj’e. “Paul Croes tabata duna miles di ontheffing y asina e perhudica 2000 mama y tata di famia cu awe ta sin trabou, pasobra Paul Croes a aproba pa hendenan bin di exterior pa haci nan trabou. Bo kier bisami cu na Aruba no tin hardinero? No tin dishwasher? No tin security guards?

Na momento cu Paul Croes a aproba pa tres persona bin di otro pais pa bira security guard, tabatin 22 persona local sin trabou ta buscando trabou como security guard.

Asina mes Paul Croes a duna e aprobacion. Esey ta e abusonan cu a tuma lugar”, Oduber a splica.

Chris Romero tabata cla: “Aki no ta importa cu si ta un Minister hoben of no, simpatico of no. Aki ta trata di un caso di corupcion serio, y mester wordo atendi cu seriedad.

E Parlamento aki no ta mete cu e caso bou investigacion, pero e Parlamento aki mester carga su responsabilidad si, y no por haci manera nada a pasa”.

Ady Thijsen a avisa pa e consecuencianan, “Si nos no carga nos responsabilidad awor, bo mes ta habri caminda pa Hulanda bin mete un biaha mas. P’esey ta asina importante pa nos carga nos responsabilidad. Pasobra como Parlamentario bo tin cu para pa democracia, bo tin cu para pa nos constitucion, y bo tin cu para pa e principionan di bon gobernacion.”

Xiomara Ruiz-Maduro tabata hopi enfatico cu Paul Croes no a actua su so.

Segun e Parlamentario, “Mike Eman ta esun cu a manda hende entrega keho contra Paul Croes na Landsrecherche. Mike Eman tabata na altura di e corupcion y nunca a para esaki Trias Politica ta trece un division den podernan, y den e caso aki Ministerio Publico ta encarga cu e control hudicial, y Parlamento ta encarga cu e control constitucional.

A base di nos Constitucion Parlamento no por haci nada otro cu retira e confiansa den e Minister concerni”.

Mester bisa cu e Parlamentarionan di MEP tabata hopi bon prepara, y cada un a duna un presentacion tremendo. Contrario na e Parlamentarionan di AVP cu no tabata bon prepara, y mas bien a bin pa tira cu lodo, pa desvia atencion y a vota contra e mocion di desconfiansa.

Lamentablemente, e Parlamentarionan di MEP a wordo insulta pa e coordinadornan di Mike Eman den Parlamento, y mester a defende nan mes contra hopi atake baho.

Asina mes, bo por mira cu MEP tabata bon prepara, y a score rib’e Parlamentarionan di AVP cu no tabatin ningun argumento.