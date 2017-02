Fuera di inspeccion di avionnan di InselAir: Hulanda kier un bista den acuerdonan di lease tambe, cu ta cuestionable

Den e prome raport traha pa Inspectornan di Hulanda, por mira caba, cu tin un deficiencia den control y maneho di aviacion, unda manera Sharon Dijksma a bisa, cu na Corsou e situacion ta mas alarmante.

Pesey den un convenio logra entre Minister Suzy Romer di Corsou y cu Mike de Meza, Hulanda a haya apoderacion pa haci un investigacion mas rigoroso y mas profundo, cu mester keda cla den minimo di tempo.

Tambe e Inspectornan Hulandes cu lo yega proximamente, fuera di inspecciona e avionnan di InselAir International y InselAir Aruba, nan lo mester analisa e diferente contractnan wet-lease, pasobra Hulanda tin su duda tambe den e avionnan aki.

Pasaheronan actualmente ta ser poni riba avionnan di InselAir International, cu tin un solo avion cu ta un avion propio, esta un Fokker 50 (1x).

Lo demas ta transporta pasaheronan riba avionnan Wet-lease di e.o. Dominican Wings Santa Domingo Airbus A320-200 (1x), Fly Allways Suriname Fokker 70 (2x), Swift Air VS Boeing 737-200/300 (2x), Estelar Latino America Venezuela Boeing 737-300 (2x).

Recientemente tambe 45 di 80 piloto di InselAir a retira. Pa no papia mes di e problema financiero cu a surgi, na razon di 100 miyon dolar, cu no por cobra for di Venezuela.

Gerencia di InselAir tabata sa esaki, pero asina mes a sigui bula pa Venezuela.

INSELAIR ARUBA

InselAir Aruba di acuerdo cu DCA lo mester dispone di 4 avion typo McDonnell Douglas MD80

y di over 3 avion typo Fokker 70.

Te cu dia 6 februari 2017, e avionnan P4-FKA Fokker F28 Mk0070 ta 22.2 aña bieu; P4-FKC Fokker F28 Mk0070 tin 20.0 aña; P4-FKD Fokker F28 Mk0070 ta 21.4 aña bieu.

McDonnell Douglas MD80 te cu dia 6 februari 2017, e avion registra P4-MDC DC-9-82 tin 29.0 aña; e P4-MDG DC-9-83 49935 tin 26.4 aña; e P4-MDH DC-9-83 ta 17.4 aña y P4-MDI DC-9-83 tin 27.9 aña bieu.

Si nos no ta equiboca, pero sigur e Fokkernan, ta avionnan cumpra na prijs di baca flaco for di KLM, ora cu nan a schrijf-af e avionnan aki y a dump nan pa InselAir, alegando cu di e forma aki, ta yuda InselAir pa sigui haci buelonan extended di KLM den region.

Pesey awe e pregunta, pakico KLM no a brinda nan yudanza ora cu InselAir a cuminsa haya su problemanan, cu a hinca e compana den un situacion precario.

No kier pensa cu KLM ta kere cu di e forma aki, lo por tuma over e buelonan interinsular y regional, cu InselAir a bin ta haci?