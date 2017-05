Fundacion Pa Nos Muchanan: Kico ta secreto di un famia stabil?

Hopi biaha den revista local y internacional y tambe den buki nos ta haya ehempel di famianan cu un of otro problema.

Sinembargo poco biaha nos ta lesa di casonan cu sí ta bay bon. Kico ta e secreto di un famia cu sí a logra? Ningun famia ta perfecto, pero segun investigacion hací, un famia stabil tin diferente calidad.

Den cuadro di Dia Internacional di Famia, Fundacion Pa Nos Muchanan ta publica e articulo aki cu ta trata calidadnan comun cu famianan stabil tin.

Mustra aprecio

Hopi adulto ta hay’e dificil pa mustra aprecio cu palabra. Algun motibo por ta:

como mucha nan no a siña e arte di mustra aprecio, por ta pa motibo cu nan mayornan no tabata practica esaki. Esaki por influencia un persona di tal manera cu e no ta mira importancia di un gesto di cariño.

Un miembro di famia t’asina concentra riba su necesidad of interes cu e no ta nota interes y necesidad di otro miembronan den e famia tin adulto tin mal custumber di critica y duna atencion na cosnan negativo só. E custumbernan aki ta mustra desprecio pa un miembro di e famia.

Ademas e ta afecta auto-estima di un persona. E persona cu ta tuma e rol di husga, ta supuestamente “bon” den manda, exigi, acusa, critica, coregi y laga un persona sinti’e chikito. Mayoria persona ta hopi conciente di su propio faltanan sin cu otro mester cord’e riba nan.

Consecuencia di e tres puntonan ariba menciona: un persona por cuminsa duda si su presencia tin importancia pa su pareha, of un mucha ta cuminsa duda di e sentimentonan di su mayor p’e. Tanto e adulto como e mucha tin hamber, tin necesidad pa un caricia. Pasobra mishi cu un persona ta comunica aprecio pa e ser humano ey sin usa palabra.

Tip

Mustra interes pa bo pareha y yiunan regularmente. Esaki por ta un simpel mirada, sonrisa of contacto fisico. Parehanan cu kier alcansa e maximo den nan relacion mester tin como custumber: tuma iniciativa pa regularmente expresa palabra di aprecio, animo y di encurashamento. Dor di haci esaki bo ta reforsa auto-estima y balor propio di bo pareha. Haciendo esaki bo ta stimul’e pa haci su maximo pa desaroya y duna e miho di su mes. Mescos ta conta pa e yiunan.

Pone prioridad pa haci actividad hunto

Un di e enemigonan di union familiar den mundo moderno ta e cantidad grandi di compromiso cu mayornan tin. Dor di nos afan y esfuerso constante pa progresa den nos trabao y ofrece nos famia mas, tin biaha nos ta lubida e relacion cu amistadnan.

Como resultado di esey e mayor hopi biaha ta cansa y ta keda cu poco energia of tempo pa dedica na otro asunto of persona cu ta importante. Djis cuminsa conta cuanto actividad nos ta haci den nos tempo liber sin nos pareha of famia. Despues conta cuanto ora esaki ta pa siman!

Famianan ehemplar ta reserva tempo pa haci actividad hunto: ta sinta hunto na mesa pa come, ta gosa hunto di actividad recreativo y ta participa na otro actividadnan como famia. Hopi mayor tin cu evalua si nan mester evita di haci cierto actividad.

Tur relacion, sea cu yiu of pareha, ta exigi tempo y esfuerso. Mester cultiva relacionnan cu ta den desaroyo mescos cu un mata. Despues di tempo bo ta mira e resultado.

Por tene un mini vakantie banda di esnan planea tur aña. No necesariamente e actividad mester costa placa. Por bay parke di recreo den bario, keiro den bus, cana cant’i laman, sinta wak avion na Camacuri, subi barancanan di Casibari, etc.

Na cas mes por sinta wak album di portret hunto, admira streanan anochi, hunga wega di mesa (manera Memorie, Quartet, Mens erger je niet, etc.) Importante ta cu ta pasa tempo hunto.

Pa resumi, algun punto cu por yuda tene e famia stabil:

Come hunto na mesa (paga radio y television!)

Duna prioridad na actividadnan pa henter famia

Siña bisa no y controla agenda di siman.

Slow down y gosa mas di bida.

Haci un compromiso cu bo famia pa dedica tempo regularmente na actividadnan hunto vooral pa ocasion special, manera hacimento di aña.

Nos no ta recorda dianan. Nos ta recorda momentonan.

Laga nos haci nos momentonan hunto bale la pena pa recorda.

E capacidad di un famia pa enfrenta crisis

Bida den famia nunca ta facil. Hopi biaha tin conflicto pa motibo cu mayornan ta diferencia di opinion. Mayornan a opta pa forma pareha saliendo for di casnan diferente cu reglanan diferente, educacion diferente y nan ta desea di traha y biba hunto.

Pa e motibo ey tur pareha conoce conflicto y diferencia di opinion de bes en cuando.

No necesariamente esaki mester ta algo negativo. E manera con un pareha ta atende cu problemanan ta determina si cu e pareha ta hala mas cerca di otro of ta separa for di otro. Desacuerdo por ta un bon momento pa pareha comunica pa aclara cosnan.

Esey por promove mas union entre un pareha y lo influencia henter e famia positivamente. Si e desacuerdo ta riba e forma di educa muchanan, esey por influencia comportacion di e muchanan negativamente.

Algun ehempel

Un mayor ta autoritario y e otro ta liberal. E yiunan di e mayornan aki tin tendencia pa comporta nan mes bon solamente ora cu e mayor autoritario t’ey.

Un mayor ta acusa e otro di no ta haciendo bon trabao den educacion di e yiu(nan) mientras e yiu ta scuchando. Reaccion di e mucha hopi biaha ta mescos cu den prome ehempel.

Mescos ta conta pa un mayor cu ta di acuerdo pa su yiu haci algo sinembargo su pareha no ta aproba esey. Mas grandi e yiu ta mas conflicto esaki por trece den cas.

Tin pareha tin e tendencia di haci manera e problema no ta existi, e problema ta soluciona su mes of ta purba resolve e problema dor di manipula of abusa. E actitudnan aki ta destrui un relacion. Parehanan cu kier yega na solucion positivo ta bisa nan opinion sin ofende otro y ta trata na resolve problema dor di uza metodonan efectivo di comunicacion.

Algun tips pa comunicacion efectivo ta:

Calma bo mes.

Stop di discuti, insulta, etc.

Tuma tempo pa trankilisa bo mes.

describi e problema. Busca pa sa loke bo pareha ta pensa.

pensa riba solucion. Scirbi cada solucion cu boso por pensa, hasta esun cu ta zona kens.

pone cada solucion den balansa. Puntra bo mes: “Kico ta socede si nos haci esaki?

Nos tur dos ta haya loke nos kier? Ki beneficio nos tin cu esaki?

tur dos banda mester ta dispuesto pa pordona cosnan bisa of haci cu mal intencion.

den caso cu e 5 puntonan ariba menciona no logra, mester busca yudansa!

Fuente: Guia para la dicha familiar

Pa pregunta y mas informacion por acerca Fundacion Pa Nos Muchanan, Cumana 2,

tel. 583-4247 / 588-0856, fax. 583-5658, e-mail: info@fpnm.aw.

Fundacion Pa Nos Muchanan kier desea tur famia na Aruba Feliz siman di famia!