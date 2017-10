Fundacion Pa Nos Muchanan ta presenta proximamente un Workshop pa lider y cabesante di Centro di Cuido (0-12 aña) titula

Desaroyo di un mucha por cana bon, pero tambe e por tin contratiempo of kizas no ta cana bon. E por ta dificil, pero sigur e ta importante pa sa na ki momento algo no ta canando bon.

Un mucha ta pasa mayoria ora di dia den un Centro di Cuido. Como lider bo mester por conoce e fasenan di desaroyo di e mucha y por sa na ki momento esaki no ta canando manera e mester cana.

Como cabesante, e ta importante pa abo cu ta na cabes di e Centro di Cuido, tambe sa tur loke ta sosode den bo Centro.

Si un lider tin un preocupacion tocante un mucha, abo lo mester sa kico ta un desaroyo cu ta cana bon p’asina duna e lider conseho y e guia necesario riba esaki.

Ambos grupo tin e tarea di observa y capta e señalnan aki como tambe sa e necesidadnan cu e comportacion ta manda.

Y na final bo mester sa con pa trata esaki. Pa ambos grupo e esencia di e workshop aki ta un ampliacion di conocemento den nan trabou cu mucha.

P’e motibo aki, Fundacion Pa Nos Muchanan ta dedica 2 diasabra n’e topico aki pero e biaha aki cu un separacion entre e grupo di lider y cabesante di Centro di Cuido di Mucha.

Fecha: Diasabra 21 october 2017 (lider): Diasabra 28 october 2017 (cabesante): Orario: 9.00am-1.00pm: Lugar : FPNM (Cumana #2): Cuponan ta limita.

Pa mas informacion y inscripcion, tuma contacto cu nos na: 588-0856/583-4247 of pasa serca nos na: Cumana #2 (Fundacion Pa Nos Muchanan)