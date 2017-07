Fundacion Parlamento hubenil Aruba ta presenta e di shete edicion di Summer Courses

Fundacion Parlamento Hubenil Aruba ta organisa nan proyecto anual “Summer Courses 2017”. Summer Courses ta un proyecto sumamente exitoso y sigur cu e aña aki esaki no lo ta exepcion! Summer Courses ta dirigi pa hobennan di edad 14 pa 23 aña den nos comunidad.

E cursonan lo tuma lugar dia 17, 18 y 19 di juli 2017 na Piedra Plat Entertainment Center cuminsando for di 9:00 di mainta. Registration lo cuminsa for di 8:30 di mainta.

E aña aki lo tin diferente curso sumamente atractivo pa nos hobennan. E cursonan lo ta e. o. conoce bo mes, communication skills, time & project management y tambe public speaking.

E lo ta tres dia y lo ricibi cuater workshop pa dia.

E aña aki e comision organisador di Summer Courses haci hopi enfoke pa haci cursonan hopi mas interactivo. Summer Courses lo ta diferente for di e añanan anterior. Lo maak mee un Summer Courses ful diferente.

Parlamento Hubenil ta kere cu nos hobennan mester por ta hopi mas activo y productivo den vakantie grandi, ta p’esaki mes a bin cu e inciativa pa bin cu un proyecto asina, stimulando e “continiuous learning” di nos hobennan.

Si bo ta un hoben cu lo ta bayendo studia afo e aña aki, esaki siguramente lo ta un bon oportunidad p’asina bo prepara bo mes cu tips p’e bida nobo como futuro profesional.

Lo tin bus saliendo for di 7:00 di mainta for di Centro di bario Lago Heights sigui pa Theresita Center, Centro di Bario Brazil, Centro di Bario Savaneta, Club Universal na Pos Chikito y pa ultimo Club Estrella pa yega 8:30am Piedra Plat Entertainment Center.

E prijs pa tur 3 dia ta di ALF. 15 florin of por paga 7,50 pa dia. Pa inscribi y forma parti di Summer Courses por tuma contacto cu Parlamento Hubenil na 5886860/ 5838856 of na youthparliamentaruba@gmail.com of tambe por pasa na nan oficina situa na YMCA Dakota entre 9:00 di mainta pa 5:00 di atardi.

Kier a gradici e sponsornan cu a contribui na Summer Courses 2017 cu ta CEDE Aruba y Feria Social, Maggy’s Aruba, Boolchands y Sams.