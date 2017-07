Futbolista profesional Dirk Kuyt disfrutando na Glitz Casino hunto cu su famia

Aruba ta conoci di ta un pais gusta pa hopi artista y futbolistanan profesional. Dirk Kuyt e futbolista profesional di Hulanda hunto cu su casa, yiunan, famia y conocinan ta di vakantie na Aruba y a haci nan bishita na Glitz Casino.

Na momento cu bo drenta Glitz Casino bo ta sinti e ambiente unico cu tin unda cu bandanan local ta trece un ambiente di goso. E grupo grandi di famia di Dirk Kuyt a pasa un momento ameno y a hunga na diferente mashin y mesa di e casino p’asina disfruta nan vakantie aki na Aruba hunto cu e famia di Glitz Casino.

Na Glitz Casino bo ta un ganado tur fin di siman, for di 5’or di atardi te cu 10’or di anochi cada pasa un ora bo por ta un feliz ganado di premio cash. Tur miembro di Glitz Casino por participa n’e Sizzling Summer Car and Cash Campaign, banda di e premionan di dia.

Pasa un dia ameno cu bo famia, amiga of amigo na Glitz Casino y bo ta den wega p’e premionan di fin di siman, pero specialmente p’e campaña andando for di 7 juli te cu 5 di augustus di e premio gordo di Sizzling Summer Car and Cash Campaign na Glitz Casino.

Pa bo por ta un feliz ganado bo mester ta presente.