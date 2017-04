Gabinete Mike Eman II ta felicita tur condecorado, gradiciendo nan pa nan aporte y ehempel na nos comunidad

Den representacion di Gobierno di Aruba y compaña pa su distinguido esposa, Prome Minister Mike Eman a atende diamars anochi e ceremonia caminda Su Mahestad Rey Willem-Alexander en conexion cu celebracion di Dia di Rey ta condecora ciudadanonan di comunidad Arubiano.

Na e ceremonia, cu a tuma luga den patio di cas ceremonial di Gobernador di Aruba, tabata presente tambe Minister di Enseñansa y Famia, Michelle Hooyboer-Winklaar y Honorabel President di Parlamento Mervin Wyatt-Ras.

Pa Minister President Eman sin duda algun ta un honor di por a presencia un biaha mas e ceremonia di condecoracion real caminda ciudadanonan ehemplar di nos comunidad ta haya un merecido reconocemento. Esaki ta un anochi caminda e talento y curazon Arubiano ta briya.

Su Excelencia Gobernador Alfonso Boekhoudt a condecora den nomber di Su Mahestad Rey Willem-Alexander un grupo di 13 ciudadano: sr. mr. ‘Rossy’ Marchena como Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, ademas di sra. Erin. J. Croes, sra. C.M. Croes, sr. H. (Patan) A. Farro, sr. Gregory R.F. Goedgedrag, sr. Robert. H. Jeandor, sr. Jhon Freddy Montoya, sra. J. Paesschen, sra. mr. Ivy M.M. Hernandez-Swaen, sr. M.B. Tromp, sra. N. Koolman-Werleman, sr. ‘Willy’ C. Willems y sr. P.A. Wilson como Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Despues cu cada un a ricibi nan condecoracion, Prome Minister Mike Eman tambe a duna cada un un abraso caluroso di felicitacion y despues di e ceremonia a comparti algun palabra personal cu cada un di nan y nan famia presente.

Den nomber di Gobierno y pueblo di Aruba, Minister Presidente Mike Eman ta extende su palabra di pabien na tur e condecoradonan, como tambe un danki sincero pa e aporte y ehempel cu ta brinda na nos comunidad.