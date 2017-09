Gana cu Boogaard: Diabierna, 8 di september 2017

Biaha cu Boogaard y haya e oportunidad pa gana un di e tres premionan extraordinario: Un voucher di biahe na balor di AWG 1,000.00, estadia di 2 anochi na un hotel local pa 4 persona, y un set di 3 maleta.

Durante temporada di vakantie grandi, Boogaard Assurantien a lansa un campaña pa tur cliente cu a cumpra e seguro di biahe di Elvira. Clientenan cu a cumpra esaki entre 19 di juni y 31 augustus a participa automaticamente den e campaña. Tur cliente cu un polisa existente tambe a participa automaticamente.

Diabierna, 1 di september pa 2or di atardi, e sorteo a tuma lugar na Boogaard Oranjestad den presencia di Notario Johnson. E ganadornan a wordo anuncia e mesun dia via Boogaard su Facebook.

E prome premio cual, t’e voucher di biahe, a bay pa sra. Sjeidy Feliciano. E di dos premio, cu ta un estadia di anochi di dos anochi na un hotel, a bay pa sr. Gabriel M. Franken. Finalmente, sra. Magda J.M Lacle a gana e di tres premio, cu tabata un set di 3 maleta.

E celebracion a tuma lugar diabierna, 8 di september, den oficina di Boogaard unda cu e premionan a wordo entrega oficialmente n’e feliz ganadornan.

“Boogaard tin hopi mas idea inovativo y creativo na caminda pa nos clientenan existente, clientenan nobo, y futuro clientenan. Keda pendiente, y no lubida di like nos riba Facebook pa keda bon informa!” Jacques van der Scheer, e Managing Director di Boogaard a bisa.

Durante e siguiente lunanan te cu fin di aña, Boogaard lo habri riba diasabra 1 bes pa luna di 9AM pa 1PM, p’asina por yuda su clientela.

Boogaard ta conseha tur cliente pa haci bon uzo di e oportunidad aki y bin revisa nan seguro di propiedad, muy en particular si esaki no a wordo haci recientemente. Ta posibel cu e balor di bo propiedad a subi dependiendo riba e localidad di e propiedad of cualkier expansion cu a ser haci na bo hogar.

Ta importante pa bo hogar ta segura n’e balor corecto. Fechanan riba cual Boogaard ta habri riba diasabra lo wordo anuncia via Facebook y otro medionan di comunicacion.

Finalmente, Boogaard a menciona cu nan tin un seguro nobo y hopi interesante pa doño nan di cas cu a wordo lansa e luna aki!