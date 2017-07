General Aviation di Aruba Tin un fin di siman masha druk cu hopi avioneta for di Venezuela

Debi na crisis cu tin pa nos pais bisiña

“Sigur nos di Aviacion General ta masha contento di mira un cantidad asina grandi di avioneta na Aruba. Sigur e no ta normal, pasobra normalmente ta bin 20 avioneta den un fin di siman, pero e biaha aki, manera te cu ayera el a bira dobel plus”, asina Director di General Aviation, Claudio Stamper a duna nos di conoce.

Kico por t’e motibo cu tin tanto avioneta for di Venezuela den e ultimo dianan, lo por ta, e.o. debi n’e crisis cu tin actualmente na Venezuela, sigur relaciona cu e votamento pa cu e Constituyente diadomingo awor.

Nan no kier ta na Venezuela, pasobra ta spera hopi problema, si mira cu ayera y awe caba oposicion a canta un paro nacional, cu ta conduciendo na confrontacion serio.

Por mira p.e. na frontera Colombo-Venezuela, cuanto Venezolano ta trata di pasa pa Colombia, unda riba un solo dia a pasa 11 mil persona.

Esnan cu tin mas placa, manera e doñonan di avioneta ta bin Aruba, unda nan ta probecha di haci nan compras di loke no tin mas na Venezuela.

Por a mira varios di e Venezolanonan aki den supermercadonan grandi di Aruba ta haci nan compras, loke sigur ta positivo pa nos economia.

Claudio Stamper, como Gerente General di Aviacion General, a confirma cu como compania, nan tambe ta sinti efecto di e situacion na Venezuela. E trafico cu avioneta a cay considerablemente, cu sigur ta afecta e compania na su entrada.

“Lo mi desea pa bin cu un comision, pa hunto nos por analisa kico por haci pa promociona mas ainda Aruba como un destinacion turistico. Lo mi desea pa ATA, inclui General Aviation den nan promocionnan, loke awor no t’e caso y ami so no por haci’e”, asina Claudio Stamper a duna di conoce.

Mester por crea e posibilidad pa habri mercado nobo, for di e.o. Sur America. Colombia no ta malo, pero nan tambe tin nan crisisnan economico, mescos cu Brazil. Mercado potencial ta e.o. Chile, Uruguay y eventualmente Argentina, unda nan tambe tin hopi avioneta registra, cu te ainda no a descubri Aruba. Pero mester di un bon promocion.