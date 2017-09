Gisele-Mireille Sint Jago (UPP): Aruba mester tuma mas evacuadonan di St. Maarten asap!

Reunion Sta. Theresita Center

Diasabra durante e reunion di e grupo: St. Maarteners in Aruba na Sta. Theresita Center na San Nicolas, nos por a wak cu e comunidad di Aruba ta haci tur cos posibel pa yuda e victimanan di horcan Irma. Mi a combersa cu sra. Xiomara Jansen cu a splica con grave e situacion ta y con e ayudo cu ta wordo brinda lo ta bay ta pa tur victima na St. Maarten, sin discriminacion.

Durante e siman aki mester di boluntarionan pa sorteer, dobla y paketa paña na e warehouse dilanti di Te Oro school. Please duna un man.

Circunstancianan inhumano

Ora bo ta realisa bou cua circunstancianan e victimanan ta biba awor, bo curason ta kibra.

Ta circunstancianan inhumano. Un tata di un baby recien naci cu ta desespera y ta busca awa y co’i come pa e mama y nan baby. Of cu ora un victima logra haya algo di come y bebe pa su famia, e ta wordo atraca riba caya dor di otro victimanan cu tambe ta busca co’i come y bebe.

E ta hopi tristo y e situacion aki no por dura mas largo tampoco. Rib’e rednan social nos por lesa cu e mayoria ta di opinion pa tur e victimanan wordo evacua.

Evacua y hiba pa Corsou

Na nos isla hermana Corsou ya caba e prome evacuadonan sin indicacion medico a yega.

Un tremendo accion cu mi ta spera lo wordo sigui pa pais Aruba mas pronto posibel!

A scoge pa laga esnan cu un paspoort Hulandes bin prome, cual ta comprendibel pa motibonan di imigracion, pero, na final lo mester brinda ayudo na tur tur victima igual. No por laga ningun hende atras. Articulo 1 di nos Grondwet ta bisa cu tur hende cu ta na Hulanda mester haya e mesun trato den e mesun situacion, un trato igual, sin discriminacion den cualkier forma.

Esey ta conta pa henter Reino Hulandes. Orcan Irma no a discrimina y a afecta un y tur na St. Maarten y e otro islanan. Asina tambe e ayudo brinda lo mester yega na un y tur irespecto si nan ta papia Hulandes, si nan tin paspoort Hulandes, si nan ta legal of ilegal.

No por yuda tur hende na e mesun momento, pero si mester yuda tur. Despues di e evacuacion lo mester busca moda pa soluciona e problemanan di esnan cu no tabatin un estadia legal na e isla(nan).

Yuda bo prohimo

Na Aruba nos lo mester percura pa yuda mas hende posibel y laga nan bin biba na Aruba.

No solamente esnan cu tin famia na St. Maarten, no solamente ora bo ta decendente di St. Maarten, nos tur mester yuda nos prohimo.

Como juffrouw di scol, mi ta spera cu pronto nos por yama bon bini na muchanan y studiantenan di St. Maarten pa nan por cuminsa biba bou circunstancianan normal y cuminsa procesa e trauma aki. Studiantenan den nan aña di examen tambe mester haya ayudo mas lihe posibel pa nan no cay atras y perde henter e aña aki.

Studiantenan di St. Maarten na Aruba

Nos tin un grupo di 15 studiantenan di St. Maarten (12 registra na Studie financiering), cu ta studia na EPI. Nan tambe ta pasa den un situacion duro pa cu nan famia pero tambe nan ta den insiguridad pa cu nan finansa. Eynan tambe nos lo mester pone atencion. Ya caba algun di nan a cuminsa busca un trabou pa nan por yuda nan mes.

Habri porta di Aruba

E ‘aftermath’ di orcan Irma lo exigi e miho di nos tur como un pueblo. Nos lo mester ta un ehempel pa nos yiunan cu nos actuacion y no solamente cu palabra. Mi a registra mi mes online pa ta un ‘foster family’ pa e victimanan cu lo bini di St. Maarten, pasobra caminda 2 por come, 3 por come. Caminda 3 por come, 4 por come, etc.

Awor mi kier haci un suplica na Minister Presidente Mike Eman pa tambe habri e portanan di pais Aruba pa tur victima di horcan Irma na St. Maarten, mientras ta wardando pa e miho momento yega cu por manda ekiponan y material pa St. Maarten. Let’s make Aruba, One Helpful Island!